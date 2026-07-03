Anadolu Ajansı
Endonezya, 6,2 büyüklüğünde depremle sallandı
Endonezya'nın Tobelo bölgesinin batısında 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Özetle DinleEndonezya, 6,2 büyüklüğünde depremle sallandı
Kaydet
Dünya 1 dk önce
Endonezya, 6,2 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı.
- Depremin merkez üssü Tobelo bölgesinin batısında 58 kilometre açıkta yer alıyor.
- Sarsıntı 120,9 kilometre derinlikte kaydedildi.
- Şu ana kadar can veya mal kaybı bildirilmedi.
- Tsunami uyarısı verilmedi.
0:00 0:00
1x
Endonezya, 6,2 büyüklüğünde depremle sarsıldı.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Tobelo bölgesinin batısında 58 kilometre açıkta olduğunu açıkladı.
ÖNERİLEN HABERLER
DÜNYA
Deprem büyük yara açtı! Venezuela'da acı bilanço artıyor
Açıklamada, 6,2 büyüklüğündeki depremin 120,9 kilometre derinlikte kaydedildiği belirtildi.
Depreme ilişkin henüz can ya da mal kaybı bildirilmezken tsunami uyarısı da verilmedi.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR