Endonezya'nın Tobelo bölgesinin batısında 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Endonezya, 6,2 büyüklüğünde depremle sarsıldı.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Tobelo bölgesinin batısında 58 kilometre açıkta olduğunu açıkladı.

Açıklamada, 6,2 büyüklüğündeki depremin 120,9 kilometre derinlikte kaydedildiği belirtildi.

Depreme ilişkin henüz can ya da mal kaybı bildirilmezken tsunami uyarısı da verilmedi.

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