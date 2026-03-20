Şırnak'ta bir süredir devam eden kuvvetli sağanak sele dönüştü. Dereler taştı, bazı evler sular altında kaldı.

Şırnak’ta dünden bu yana aralıksız devam eden yağışlar, özellikle merkeze bağlı Kasrik beldesinde hayatı olumsuz etkiledi. Taşan dereler nedeniyle beldede çok sayıda evi su basarken, vatandaşlar zor anlar yaşadı.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, belediye ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, su tahliye çalışmalarına hızla başlayarak bölgede güvenlik önlemleri aldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Şırnak Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden alınan bilgilere göre; ilimizde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir. Yağışların 1600 m rakım üzeri yüksek kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin edilmektedir. Kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, buzlanma ve don olayı, heyelan, yıldırım, dolu, yükseklerde buzlanma ve don, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yerlerde Çığ çibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

