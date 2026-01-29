Sivas'ın Gemerek ilçesinde sisli hava nedeniyle aralarında yolcu otobüsü ve tırların da bulunduğu 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü Sivas-Kayseri kara yolunun Etlik Kavşağı mevkisinde, kırmızı ışıkta bekleyen M.S. (57) yönetimindeki tıra, Y.Y. (46) idaresindeki tır arkadan çarptı. Sürücüleri öğrenilemeyen yolcu otobüsü ile otomobil de bu araçlara çarparak durabildi.

Sivas'ta sis zincirleme kazaya neden oldu: Yaralılar var

7 KİŞİ YARALANDI

Kazanın ardından olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan 7 kişi, Gemerek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

