Sivas'ta sis zincirleme kazaya neden oldu: Yaralılar var
Sivas'ın Gemerek ilçesinde sisli hava nedeniyle aralarında yolcu otobüsü ve tırların da bulunduğu 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Sivas'ın Gemerek ilçesinde sis nedeniyle zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü Sivas-Kayseri kara yolunun Etlik Kavşağı mevkisinde, kırmızı ışıkta bekleyen M.S. (57) yönetimindeki tıra, Y.Y. (46) idaresindeki tır arkadan çarptı. Sürücüleri öğrenilemeyen yolcu otobüsü ile otomobil de bu araçlara çarparak durabildi.
7 KİŞİ YARALANDI
Kazanın ardından olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan 7 kişi, Gemerek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
