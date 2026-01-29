Hamsinin yeniden tezgahlara dönmesiyle esnaflar hareketli günler geçiriyor. Balıkçı esnafı, palamudun bu sene olmamasını ise iklim değişikliğine bağlıyor.

Zonguldak balıkçı esnafından Oktay Ertürk, tezgahlarda en çok hamsinin ilgi gördüğünü söyledi. Bu yıl palamudun neden beklenen bolluğa ulaşmadığına da değinen Ertürk, iklim şartlarının dengesizliğine dikkat çekti.

"PALAMUT HAVYARINI DÖKEMEDİ"

Ertürk, "Palamut bu sene yapmadı. Sebebi hayvanın havyarını dökememesi. Hava bir soğuk bir sıcak yaptı. Palamut ise sıcağı sever. İstediği ortamı bulamayınca Karadeniz'den beklediğimiz o bolluk çıkmadı" diye konuştu.

Hamsi yeniden tezgahlarda! 200 liradan alıcı buluyor

HAMSİ 200 TL

Piyasadaki fiyatların tamamen denize bağlı olduğunu vurgulayan Ertürk, "Balık bol olursa ucuz, az olursa pahalı oluyor. Bizimle alakası yok. Hamsi 200 TL, mezgit 350 TL, istavrit 150 TL'den satılıyor" dedi.

Ertürk, her şeye rağmen halka ucuz ve taze balık yedirmek için mücadele ettiklerini ve sezonun bu seyirde devam edeceğini tahmin ettiklerini sözlerine ekledi.

