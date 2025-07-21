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Sivas’ta yolcu otobüsü devrilmiş, can pazarı yaşanmıştı! Feci kazada şoför hakkında karar verildi

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Sivas’ta yolcu otobüsü devrilmiş, can pazarı yaşanmıştı! Feci kazada şoför hakkında karar verildi
Trafik Kazası, Otobüs Kazası, Sivas, İmranlı, Ölüm, Yaralanma, Haber
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Sivas’ın İmranlı ilçesinde bulunan Kızıldağ Geçidi’nde yolcu otobüsü devrilmiş, 4 kişi ölürken, 40 kişi yaralanmıştı. Ölenlerin kimlikleri belli oldu. Trafik kazasına karışan otobüs şoförü hakkında karar verildi.

Sivas'ın İmranlı ilçesinde yolcu otobüsünün dağın yamacına çarpması sonucu 4 kişinin öldüğü, 40 kişinin yaralandığı trafik kazası sebebiyle gözaltına alınan otobüs şoförü hakkında karar belli oldu.

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Otobüs sürücüsü O.K. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Sivas’ta yolcu otobüsü devrilmiş, can pazarı yaşanmıştı! Feci kazada şoför hakkında karar verildi - 1. Resim

Sürücü, cumhuriyet savcılığındaki sorgusu sonrası çıkarıldığı hakimlikçe "birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebebiyet verme" suçundan tutuklandı.

Sivas’ta yolcu otobüsü devrilmiş, can pazarı yaşanmıştı! Feci kazada şoför hakkında karar verildi - 2. Resim

Ağrı'dan İzmir'e giden O.K. idaresindeki 34 CZH 636 plakalı Has Ağrılı Turizm'e ait yolcu otobüsü, dün, Sivas-Erzincan kara yolu Kuzköy mevkisinde dağın yamacına çarpmış, kazada 4 kişi hayatını kaybetmiş, 40 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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