Bursa’da kaldırımda yürürken motosikletli saldırganın açtığı ateşle öldürülen Hüseyin Uzun’un davasında sanık Miraç Çağlar, “korkutmak istedim” savunmasına karşılık toplam 30,5 yıl hapse mahkûm edildi.

Olay Osmangazi ilçesinde 2 Ekim 2024'te yaşandı. Cezaevinden izinli çıkan Hüseyin Uzun, arkadaşı Mertcan Başdar ile kaldırımda yürüdüğü sırada yol kenarında motosiklet üzerinde bekleyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

KURŞUN BOYNUNDAN GİRDİ KULAĞINDAN ÇIKTI

Motosikletli saldırgan, tabancayla ateş açtı. Boynuna isabet eden ve kulağından çıkan kurşunla ağır yaralanan Uzun yere yığılırken, şüpheli motosikletle kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Hüseyin Uzun, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Saldırı anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

3 CÜMLELİK SAVUNMA

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerince yakalanan sanık Miraç Çağlar (27), mahkemede verdiği ifadede hedefinin Hüseyin Uzun olmadığını savundu.

Çağlar, "Husumetlimi korkutmak için yere doğru ateş ettim. Kimseyi vurmak istemedim. Hüseyin’in vurulduğunu sonradan öğrendim. Pişmanım" dedi.

Bursa 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi, Miraç Kaya'ya, Hüseyin Uzun'u 'olası kasıtla öldürme' suçundan 23 yıl, Mertcan Başdar'ı 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 7,5 yıl hapis cezası verdi. Ruhsatsız silah kullanma suçundan da 2 yıl hapis cezası veren heyet, bu cezayı 5 bin lira para cezasına çevirdi.

