Sultangazi’de bir kadın, ayrıldığı erkek arkadaşının evini tüfekle bastı. Ateş edip kaçan kadın tutuklanırken, korku dolu anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

İstanbul’un Sultangazi ilçesinde gece saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Yağmur A., isimli kadın bir süre önce ayrıldığı erkek arkadaşı C.G.’nin evine tüfekle ateş açtı. Silah sesleri üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

TUTUKLANDI

Evde yapılan incelemede 5 adet pompalı kartuş izi olduğu tespit edilirken, saldırıyı gerçekleştiren Yağmur A. evinde olayda kullandığı tüfek ile birlikte gözaltına alındı.

ALACAK VERECEK MESELESİ

Yağmur A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yağmur A. ve ayrıldığı erkek arkadaşı arasında alacak meselesi olduğu öğrenildi.

Korkunç saldırı anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Yağmur A'nın saldırı öncesi evinden tüfekle çıkıp, pijamayla C.G.'nin evine gittiği görüldü.

