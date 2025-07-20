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Sünnet düğününde tavuklu pilav zehirledi! 100 kişi hastanelik oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Sünnet düğününde tavuklu pilav zehirledi! 100 kişi hastanelik oldu
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Yalova'da sünnet düğününde tavuklu pilav yiyen 100 kişi hastanelik oldu.

Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Teşvikiye beldesinde sünnet düğününde tavuklu pilav yiyen 100 davetli, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere kaldırıldı.

TAVUK PİLAV 100 KİŞİYİ HASTANELİK ETTİ

Alınan bilgiye göre, Teşvikiye beldesi İstiklal Mahallesi'nde düzenlenen sünnet düğününde misafirlere tavuklu pilav ikram edildi. Yedikleri yemek sonrası rahatsızlanan yaklaşık 100 davetli, Çınarcık Devlet Hastanesi ile Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne zehirlenme şüphelisiyle başvurdu. Yaklaşık 300 davetlinin katıldığı düğüne katılarak gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvuran kişilerin sayısının artması bekleniyor.

VALİLİK SON DURUMU AÇIKLADI

Olayla ilgili Yalova Valiliğinden yapılan açıklamada, "20 Temmuz 2025 tarihinde Saat 14.00-15.30 İstiklal Mahallesi Ova Sokak Yukarı Teşvikiye adresinde M. Ali Maden isimli şahsın düzenlemiş olduğu sünnet merasiminde düğün sahiplerinin dün geceden yaptığı tavuklu pilav dağıtılmasından ötürü 300 kişinin yediği belirtilmiş çok sayıda kişinin tavuklu pilavdan zehirlendiğini söyleyerek hastaneye başvurmuş olup şu ana kadar gelenlerin hayati tehlikesi yoktur, mide bulantısı bulunmaktadır. Çınarcık Devlet Hastanesi kapasitesinde 65 kişiye müdahale edilmekte olup kalan hastaların Yalova Devlet Hastanesi'ne sevki sağlanmaktadır. Bahse konu tahkikat Çınarcık İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yürütmektedir" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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