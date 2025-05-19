Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Takla atan otomobilde bir aile ölümden döndü: Aralarında bebek de var, 4 kişi yaralandı

Takla atan otomobilde bir aile ölümden döndü: Aralarında bebek de var, 4 kişi yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Takla atan otomobilde bir aile ölümden döndü: Aralarında bebek de var, 4 kişi yaralandı
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sakarya'da kontrolden çıkarak takla atan otomobilde bir aile ölümden döndü. Aralarında bebeğin de olduğu araçta 4 kişi yaralı kurtuldu.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kontrolden çıkan otomobil takla attı. Ailenin ölümden döndüğü kazada 1’i bebek 4 kişi yaralandı.

OTOMOBİL TAKLA ATTI, BİR AİLE AZ DAHA ÖLÜYORDU

Kaza, D140 karayolu Beldibi mevkii Dokurcun yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kuzuluk istikametine seyir halinde olan Olcay D. idaresindeki 41 YR 330 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

Takla atan araçtaki sürücü Olcay D. ile Ezine Ç., Büşranur Ü. ve 19 aylık Ömer A.Ü. yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye kaza kırım ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, araçta sıkışan yaralıları çıkartarak ambulanslarla Akyazı Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri kaza nedeniyle karayolunda trafik akışını kontrollü şekilde sağlarken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Osimhen Galatarasay'da kalacak mı? Sarı kırmızılı kulüpten "bütçe hazır" açıklaması
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Başıboş köpekler çocuğu hastanelik etti: Belediye başkanı hakkında soruşturma başlatıldı - 3. SayfaBelediye başkanı hakkında soruşturma başlatıldıDüğün konvoyunda yaptığı drift pahalıya patladı! - 3. SayfaDüğün konvoyunda yaptığı drift pahalıya patladı!Uşak'ta zincirleme kaza! 4 araç birbirine girdi: Yaralılar var - 3. Sayfa4 araç birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var!Girdiği dere sonu oldu! 16 yaşındaki çocuk boğuldu - 3. SayfaGirdiği dere sonu oldu! 16 yaşındaki çocuktan acı haberEdirne açıklarında balıkçı teknesinden onlarca düzensiz göçmen çıktı! - 3. SayfaBalıkçı teknesinden onlarca düzensiz göçmen çıktı!Malatya'da mezarlığın ortasında akrabalar arasında silahlı kavga: Yaralılar var - 3. SayfaMezarlığın ortasında akrabalar arasında silahlı kavga!
Sonraki Haber Yükleniyor...