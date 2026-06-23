Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde trafikte tartıştığı aracın sürücüsüne kaskını fırlatan motosiklet sürücüsüne 405 bin TL ceza uygulandı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde otomobil ile motosiklet çarpıştı.

SÜRÜCÜYE KASKINI FIRLATIP SALDIRDI

Maddi hasarlı kazanın ardından motosiklet sürücüsü, diğer aracın sürücüsüne kaskını fırlatarak yumruk attı. İhbarın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, olayı gerçekleştiren motosiklet sürücüsünü tespit etti.

405 BİN TL CEZA YEDİ

Alkollü olarak araç kullanan motosiklet sürücüsü hakkında Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 405 bin TL cezai işlem uygulandı. Saldırganın ayrıca sürücü belgesine 6 ay süreyle el konulurken motosiklet ise 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Öte yandan motosiklet sürücüsü hakkında 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan da adli işlem başlatıldı.

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