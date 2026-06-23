Adana’da çocukluk arkadaşına IBAN ve kartını veren genç hakkında 7 dolandırıcılık davası açıldı. Davalar sonrası ABD’ye kaçan Mustafa Tolun, İnterpol tarafından yakalanıp Türkiye’ye iade edildi. Yaşadıklarını anlatan Tolun “9 yıl 4 ay cezam var. Kamu davası olduğu için ceza almaya devam ediyorum. Beni bu işe sürükleyen kişiler ise her şeyi reddediyor” dedi.

Adana’da kartını ve internet bankacılığı şifresini çocukluk arkadaşı olan komşusuna veren 26 yaşındaki Mustafa Tolun’un başına gelmeyen kalmadı.

Banka kartı ve IBAN bilgilerinin paylaşan Tolun hakkında dolandırıcılık davası açıldı. Hakkında açılan dolandırıcılık dosyaları nedeniyle Türkiye'den ayrılarak ABD'ye giden Tolun, hakkında bu kez de Interpol arama kararı çıkardı.

ABD'DE YAKALANDI

ABD’de de yakalanan Tolun, Türkiye'ye iade edildi. 3 dosyadan toplam 9 yıl 4 ay hapis cezası aldığını, 4 dosyanın ise halen yargı aşamasında olduğunu söyleyen Tolun, yaşadıklarını anlattı.

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“İLLEGAL BİR İŞ OLMADIĞINI BELİRTTİLER”

Tolun, "Kartımı ve internet bankacılığı şifremi komşuma verdim. Bana 2019 yılında sanal bahis için kart topladıklarını söylediler. Bunun illegal bir iş olmadığını belirttiler. Hatta birkaç arkadaşımı örnek göstererek bana güven verdiler" dedi.

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“9 YIL 4 AY CEZAM VAR”

Adına hesap açıldığını, buradan bazı ürünler satıldığını belirten Tolun “Ancak ürünler gönderilmemiş. Hesap benim adıma olduğu için davalar bana açıldı. Şu anda 9 yıl 4 ay cezam var. Avukatım, bunların kamu davası olduğunu ve ne kadar savunma yapsam da ceza alabileceğimi söyledi. O dönem yaşım gençti. Hapse girmek istemediğim için ABD'ye gittim. Ancak orada Interpol tarafından arandığımı öğrendim ve yakalanarak Türkiye'ye iade edildim” diye konuştu.

“HER ŞEYİ REDDEDİYOR”

Toplam zararın 17 bin lira olduğunu belirten Tolun “Mağdurların zararını da karşıladım. Ancak kamu davası olduğu için ceza almaya devam ediyorum. Beni bu işe sürükleyen kişiler ise her şeyi reddediyor. Adalet Bakanlığı'nın paylaştığı bir fotoğrafta yaklaşık 50 kişinin yüzü vardı, ben de kendimi o fotoğrafta gördüm” dedi.

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