6 Şubat depremlerinde isim karışıklığından dolayı kayıtlara ‘ölü’ olarak geçen 39 yaşındaki Ahmet Artan, kamu kurumlarında zorluk yaşadığını belirterek yardım istedi. Arkadaş çevresinde ‘yaşayan ölü’ olarak anılan Artan “CİMER'e şikayet dilekçesi yazdım. İnşallah bu hatayı düzeltirler. Mağdur oluyorum. Sağlık kurumlarında ölü olarak gözüküyorum” dedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Hatay'da mahsur kaldığı 3.kattaki evinden kurtarılan 39 yaşındaki Ahmet Artan, kayıtlara ölü olarak geçti. Artan’ın kendisiyle aynı ismi, soy ismi taşıyan ve baba isimleri aynı olan depremde ölen vatandaşın yerine sisteme kaydedildiği öğrenildi.

Devlet kurumlarının birçoğunda hala 'ölü' olarak görülen Artan 'Kişi ölüdür, işlem yapılamaz' uyarısıyla karşı karşıya kaldı. Süresi dolan ehliyetini yenilemek için sağlık raporuna ihtiyacı olduğunu belirten Artan, rapor alamadığı için ehliyetini yenileyemediğini belirtti.

3 yıldır ‘yaşayan ölü’ olarak anılıyor! İsim karışıklığı hayatını altüst etti

“HİÇBİR İŞLEM YAPAMIYOR”

Artan, karşılaştığı zorlukları şöyle anlattı:

6 Şubat'ta depremde ‘ölü' olarak göstermişlerdi, daha önce bankalarda ölü olarak gözüküyorduk ve bu hatayı düzelttiler. Ondan sonra devletimizin bazı kurumlarında hala ölü olarak gözüküyordum ve yine onu da düzelttiler. Şu anda benim ehliyetimin günü bitti ve yenilemek istiyorum. Hastaneye gidip sağlık raporu istedim ama beni aile hekimine yönlendiriyorlar. Aile hekimine gittiğim zaman ‘kaydınız yoktur, kişi ölü olarak gözüktüğü için kayıt yapamamaktadır' diye bir hata çıkıyor.

“MAĞDUR OLUYORUM"

CİMER'e şikayet dilekçesi yazdığını belirten Artan “Şu an sadece sağlık ocakları ve sağlık kurumlarında ölü olarak hala gözüküyorum. Hatta ölüm tarihi olarak 06.02.2023 görünüyor. İnşallah bu hatayı düzeltirler. Çünkü şu an ehliyetimin günü bitmiş ve uzatamıyorum. Yarın öbür gün beni durdurup bana ceza yazmasınlar. Bundan bir hafta önce trafik cezası yedim. Trafik cezasına gelince yaşıyorum ama bazı şeylere gelince ölüyorum. Bu hatanın en kısa zamanda düzeltilmesini istiyorum. Çünkü çok ciddi bir şekilde mağdur oluyorum" dedi.

3 yıldır ‘yaşayan ölü’ olarak anılıyor! İsim karışıklığı hayatını altüst etti

“LAKABIMIZ 'YAŞAYAN ÖLÜ' KALDI"

Arkadaşları arasında ‘yaşayan ölü' olarak kendisine hitap edildiğini ifade eden Ahmet Artan, şöyle konuştu:

"O zamanlar kimsenin kimliği olmadığı için Ahmet Artan diye bir arkadaş vefat etmiş. Onun da babası adı Mehmet olmasıyla onu ölü göstereceklerine beni ölü göstermişlerdi. Şu an böyle baktığı zaman bazen komik gibi geliyor ama çok ciddi ben mağduriyetler yaşıyorum.

3 yıldır ‘yaşayan ölü’ olarak anılıyor! İsim karışıklığı hayatını altüst etti

Haberle İlgili Daha Fazlası