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Tekirdağ sahilinde korkutan anlar! Polis harekete geçti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Tekirdağ açıklarında lastik botla denize açıldıktan sonra rüzgar ve dalgaların etkisiyle sürüklenen bir kişi, polis ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kurtarıldı.

Tekirdağ sahillerinde korku dolu anlar yaşandı.

Denize lastik botla açılan N.T, bir süre sonra hava şartlarının kötüleşmesiyle birlikte kontrolünü kaybederek açığa doğru sürüklendi. 

Tekirdağ sahilinde korkutan anlar! Polis harekete geçti - 1. Resim

POLİS HAREKETE GEÇTİ

Kıyıdan giderek uzaklaştığını fark eden N.T, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım talebinde bulundu.

İhbar üzerine Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Denizde yapılan arama sonucunda, sürüklenen kişi polis botuna alınarak güvenli şekilde kıyıya çıkarıldı.

Kurtarılan N.T'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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