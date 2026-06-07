Tokat'ta otomobille motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kazaya ilişkin 2 sürücü ise gözaltına alındı.

Tokat'ta Cem Yücel F. (24) idaresindeki otomobil, D-100 kara yolu Reşadiye ilçesi Çayırpınar köyü Sanayi Sitesi Kavşağı'nda, kontrolden çıkarak yolun kenarında bekleyen motosiklete çarptı.

Kazada, motosikletteki Çetin Coşkun (24) ve Semih Özer (21) ağır, otomobilde yolcu olarak bulunan Ferhat K. (35) hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

2 KİŞİ ÖLDÜ

Yaralılar, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Çetin Coşkun ve Semih Özer, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

2 KİŞİ GÖZALTINDA

Polis ekiplerince yapılan incelemenin ardından Sanayi Sitesi Kavşağı'nda sola sinyal verip sağa manevra yaparak kazaya yol açtığı belirlenen bir araç sürücüsü Ali Osman T. ile kazaya karışan otomobilin sürücüsü Cem Yücel F. gözaltına alındı.

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