Trabzon Arsin’deki fındık fabrikasında çıkan yangın kısa sürede tüm binayı sardı. Çalışanlar tahliye edilirken 1 kişi hafif yaralandı, 2 kişi dumandan etkilendi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.

Trabzon'un Arsin Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren 'Cirav' isimli fındık fabrikasında yangın çıktı. Sebebi henüz belirlenemeyen yangın kısa sürede büyürken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Trabzonda fındık fabrikası yanıyor! Alevler tüm binayı sardı

ÇALIŞANLAR TAHLİYE EDİLDİ

Arsin Belediye Başkanı Hamza Bilgin, yangının depo bölümünden başladığına ilişkin bilgi edindiklerini söyledi. Olay yerinde yangına müdahale çalışmalarını takip ettiklerini belirten Bilgin, çalışanların tahliye edildiğini ifade etti.

Öte yandan, fabrika çevresindeki binaların da güvenlik nedeniyle boşaltıldığı bildirildi.

Trabzonda fındık fabrikası yanıyor! Alevler tüm binayı sardı

1 KİŞİ HAFİF YARALANDI

Trabzon Valiliğinden yapılan açıklamada, fabrikada çıkan yangına ekiplerin kısa sürede müdahale ettiği belirtildi. Açıklamada, yangından dolayı 1 kişinin hafif yaralandığı, dumandan etkilenen 2 kişinin de tedbir amaçlı hastaneye sevk edildiği ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı aktarıldı.

İtfaiye ve ilgili ekiplerin yangına müdahalesinin devam ettiği kaydedildi.

Trabzonda fındık fabrikası yanıyor! Alevler tüm binayı sardı

ALEVLER BÜTÜN BİNAYI SARDI

Henüz kontrol altına alınamayan yangın büyüyerek bütün binayı sardı. Geceyi aydınlatan alevleri kontrol altına almaya çalışan ekiplerin çalışmaları sürüyor.

