İstanbul Bağcılar'da yangın tüpü dolumu yapan bir iş yerinde 2 işçi gazdan zehirlendi. Olay yerine ilk ulaşan 112 ekipleri, içerideki yaralılara müdahale etmek isterken ortama yayılan gazdan etkilendi. Kimyasal maddeden zehirlenen 6 sağlık çalışanı ile içeride bulunan 2 işçi, takviye ekiplerce hastaneye kaldırıldı.

2 İŞÇİ VE VE 6 SAĞLIK PERSONEL HASTANELİK OLDU

Edinilen bilgilere göre olay, Yenigün Mahallesi 655. Sokak üzerinde bulunan iş yerinde meydana geldi. Yangın tüpü dolumu yapan iş yerinde kullanılan bir çeşit gaz nedeniyle sızıntı meydana geldi. İş yerinde çalışan 2 işçi sızan gazdan zehirlendi. İş yerinden yükselen dumanları ve içeride hareketsiz yatan 2 kişiyi fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine ilk ulaşan 112 Acil Servis ekipleri, içerideki yaralılara müdahale etmek isterken ortama yayılan gazdan etkilendi. Kimyasal maddeden zehirlenen 6 sağlık çalışanı ile içeride bulunan 2 işçi, olay yerine gelen takviye ekiplerce çevredeki hastanelere kaldırıldı.

İstanbul'da yangın tüpü dolumu yapan tesiste gaz sızıntısı: 2 işçi ve 6 sağlık personeli zehirlendi!

ÖZEL DONANIMLI EKİPLER SEVK EDİLDİ

Sızıntının türünün belirlenmesi ve çevrede güvenlik önlemi alınması amacıyla bölgeye AFAD, UMKE ve itfaiyenin kimyasal olaylara müdahale eden özel donanımlı ekipleri gönderildi. Olay yerine gelen itfaiye ve AFAD ekipleri, maske, oksijen tüpü ve koruyucu kıyafetlerle binaya girerek incelemelerde bulundu. Uzman ekipler, ellerindeki dijital ölçüm cihazlarıyla sokak genelinde ve bina içerisinde gaz ölçümü gerçekleştirdi. Polis ekipleri, sızıntının yayılma ihtimaline karşı sokakta güvenlik önlemi alırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Görgü şahidi Hasan Hüseyin isimli vatandaş, "Zehirlenme olayı yaşanmış. Yangın söndürme tüpü işiyle uğraşıyorlar. Tüplere basınç yapmak için kullanılan bir tür gaz var. Zannedersem gaz kaçağından bir zehirlenme olduğu. İki kişi tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı." dedi.

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM Kepçe operatörünün yanlış hamlesi yürekleri ağza getirdi! Faciadan dönüldü

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliğinden Bağcılar'da yangın söndürme tüpü dolum tesisindeki zehirlenme olayına ilişkin açıklama geldi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İhbarın ardından olay yerine gelen ve 6 kişiden oluşan sağlık ekibi, iş yerinde bilinci kapalı vaziyette bulunan 2 kişiye müdahale hazırlığı yaparken tesiste bulunan gazdan etkilenmiştir. Yenilenen ihbarın ardından bölgeye KBRN, UMKE, itfaiye, emniyet ve zabıta ekipleri sevk edilmiştir. İş yerinde bulunan 6'sı sağlık personeli, 2'si iş yeri çalışanından oluşan 8 kişi, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştır."

Olay sonrasında iş yerinin mühürlenerek çevrede gerekli tedbirlerin alındığı bildirilen açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı vurgulandı.

Haberle İlgili Daha Fazlası