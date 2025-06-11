Turistlere dehşet dolu anlar yaşattılar! Tur otobüsü saldırganları tutuklandı

Trafikte yaşanan tartışmayı bahane ederek tur otobüsüne taşlarla saldıran, otobüs şoförünü darp eden, turistlere dehşet dolu anlar yaşatan saldırganlar tutuklandı.

Türkiye trafik magandalarının bir saldırısıyla daha dehşete kapıldı. Aydın'da tur otobüsüne taşlarla saldıran saldırganlar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

TUR OTOBÜSÜNE TAŞLA SALDIRDILAR, ŞÖFÖRÜN BAŞINI YARDILAR

Aydın’ın Didim ilçesinde sürücülüğünü K.E.´nin (58) yaptığı ve içerisinde yabancı turistlerin bulunduğu tur otobüsü, Akbük Mahallesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle bir otomobildeki kişilerle trafikte tartışmaya girdi.

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Tartışmanın büyümesi üzerine otomobildeki kişiler, otobüsün önünü keserek sürücüye hakaret etti ve aracı taşladı. Şoförün ise başını yardı. Yaralanan otobüs sürücüsü K.E., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Didim Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Saldırı anları, otobüs içerisindeki yolcular tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

GÖZALTINA ALINAN 5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Olayın ardından bölgede inceleme başlatan jandarma ekipleri, saldırıya karıştığı belirlenen 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Sabah adliyeye sevk edilen İ.H.K(25), M.K(30), M.K(31), M.T(27) ve M.K(27) isimli şüpheliler çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.