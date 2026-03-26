Sivas’ta umreye gitmek için binlerce lira ödeyen 125 vatandaş, firmanın sürekli erteleme yapması sonrası mağdur oldu. Uçak gelmeyince polis merkezine başvuran vatandaşlar, acentenin kendilerine cevap vermediğini söyledi.

İddiaya göre, acente 26 Mart’ta uçuş olacağını duyurmasına rağmen havalimanında bekleyen vatandaşlar, uçak gelmeyince durumu Üçlerbey Polis Merkezi’ne bildirdi. Vatandaşlar, ilgili firmanın temsilcisi olduğu öne sürülen N.T. hakkında şikâyette bulunurken, mağduriyetlerinin bir an önce giderilmesini talep etti.

3 BİN DOLAR ÖDEDİ, MUHATAP BULAMADI

Eşiyle birlikte umreye gitmek için 3 bin dolar ödeme yaptığını söyleyen Hüseyin Canhisar, “Ramazan öncesi müracaat ettik ve eşimle birlikte 3 bin dolar ödedik. Günler ve haftalar geçti, ‘26 Mart akşamı uçuş var’ dediler. Şu an uçmamız gerekirken muhatap bulamıyoruz. Bilgi verilmiyor. Açıkçası Sivas acentesi tarafından dolandırıldık. Burada toplanan herkes şikâyet dilekçesi vermek için polis merkezine geldi” dedi.

