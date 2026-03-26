Uçuş yok, mağduriyet büyük! Umreciler soluğu karakolda aldı
Sivas’ta umreye gitmek için binlerce lira ödeyen 125 vatandaş, firmanın sürekli erteleme yapması sonrası mağdur oldu. Uçak gelmeyince polis merkezine başvuran vatandaşlar, acentenin kendilerine cevap vermediğini söyledi.
- 125 vatandaş umreye gitmek için bir firmaya ödeme yaptı.
- Planlanan uçuşlar sürekli ertelendi.
- 26 Mart'ta uçuş olacağı duyurulmasına rağmen havalimanında bekleyen vatandaşlar uçak gelmeyince durumu polise bildirdi.
- Vatandaşlar, ilgili firmanın temsilcisi olduğu öne sürülen N.T. hakkında şikayette bulundu.
- Mağduriyet yaşayan bir vatandaş, eşiyle birlikte umreye gitmek için 3 bin dolar ödediğini ve muhatap bulamadığını belirtti.
Sivas’ta umreye gitmek üzere bir firmanın acentesine ödeme yapan 125 vatandaş, planlanan uçuşların sürekli ertelenmesi nedeniyle mağduriyet yaşadı.
İddiaya göre, acente 26 Mart’ta uçuş olacağını duyurmasına rağmen havalimanında bekleyen vatandaşlar, uçak gelmeyince durumu Üçlerbey Polis Merkezi’ne bildirdi. Vatandaşlar, ilgili firmanın temsilcisi olduğu öne sürülen N.T. hakkında şikâyette bulunurken, mağduriyetlerinin bir an önce giderilmesini talep etti.
3 BİN DOLAR ÖDEDİ, MUHATAP BULAMADI
Eşiyle birlikte umreye gitmek için 3 bin dolar ödeme yaptığını söyleyen Hüseyin Canhisar, “Ramazan öncesi müracaat ettik ve eşimle birlikte 3 bin dolar ödedik. Günler ve haftalar geçti, ‘26 Mart akşamı uçuş var’ dediler. Şu an uçmamız gerekirken muhatap bulamıyoruz. Bilgi verilmiyor. Açıkçası Sivas acentesi tarafından dolandırıldık. Burada toplanan herkes şikâyet dilekçesi vermek için polis merkezine geldi” dedi.