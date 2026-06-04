Üniversitenin kız yurdunda sır ölüm! Polis tüm ihtimalleri araştırıyor
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi yerleşkesindeki kız yurdunun 6'ncı katından düşen 22 yaşındaki Z.K. hayatını kaybetti. Genç kızın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
- Olay, Burdur'da Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi yerleşkesindeki Safahat Kız Yurdu'nda meydana geldi.
- Yurtta kalan 22 yaşındaki Z.K, yurdun 6'ncı katından zemine düştü.
- Z.K, olay yerinde hayatını kaybetti.
- Olayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
- Bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
- Cumhuriyet Savcısı olay yerinde inceleme yaptı.
- Z.K'nin cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.
- Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve düşmeye ilişkin tüm ihtimaller değerlendiriliyor.
Burdur'da bulunan Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi yerleşkesindeki Safahat Kız Yurdu'nda kalan 22 yaşındaki Z.K, henüz bilinmeyen bir nedenle yurdun 6'ncı katından zemine düştü.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Olayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Z.K'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
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TÜM İHTİMALLER İNCELENİYOR
Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Kaçar'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olayın nedenine ilişkin soruşturma başlatılırken, Kaçar'ın düşmesine ilişkin tüm ihtimallerin değerlendirildiği öğrenildi.
Polis ekipleri tarafından olayın kesin nedeni yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacak.