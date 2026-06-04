Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi yerleşkesindeki kız yurdunun 6'ncı katından düşen 22 yaşındaki Z.K. hayatını kaybetti. Genç kızın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Burdur'da bulunan Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi yerleşkesindeki Safahat Kız Yurdu'nda kalan 22 yaşındaki Z.K, henüz bilinmeyen bir nedenle yurdun 6'ncı katından zemine düştü.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Olayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Z.K'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

TÜM İHTİMALLER İNCELENİYOR

Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Kaçar'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olayın nedenine ilişkin soruşturma başlatılırken, Kaçar'ın düşmesine ilişkin tüm ihtimallerin değerlendirildiği öğrenildi.

Polis ekipleri tarafından olayın kesin nedeni yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası