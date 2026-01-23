Uşak'ta bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle şarampole devrildi. Feci kazada otomobilin takla atması sonucu 1 kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Uşak-Eşme kara yolu Elvanlar Mahallesi'nde A.Ç. (34) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrilerek takla attı.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 112 Sağlık ekipleri tarafından otomobil sürücüsü ile otomobilde yolcu konumunda bulunan G.Ç. (6), S.Y. (57) ve Gönül Pehlivan (56) Eşme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Uşak'ta otomobil takla attı! Ölü ve yaralılar var

HASTANEDEN ACI HABER

Gönül Pehlivan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti, diğer yaralılar ise Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Öte yandan kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

