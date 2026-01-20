Anadolu Ajansı • Uşak
Uşak'ta panelvanla çarpışan traktör ikiye bölündü: 1 kişi yaralandı
Uşak'ta traktör ile panelvanın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Traktör, kazanın şiddetiyle ikiye bölündü.
Uşak-Ulubey kara yolunda ilerleyen A.K. (25) yönetimindeki panelvan, Köseler köyü yakınlarında R.Y. (24) idaresindeki traktörle çarpıştı.
TRAKTÖR İKİYE BÖLÜNDÜ
Çarpışmanın etkisiyle traktör ikiye bölündü, panelvan devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan traktör sürücüsü, ambulansla Ulubey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
