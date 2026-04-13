Uyuşturucu tacirlerine operasyon... Aralarında doktor da var!
Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 425 bin sentetik ecza hap ele geçirildi. Yakalanan 6 kişinin arasında bir de doktor olduğu öğrenildi.
Antalya'da ‘zehir tacirlerine' yönelik, Alanya ve Muratpaşa ilçelerinde Jandarma tarafından düzenlenen iki operasyonda; 425 bin adet sentetik ecza hap ele geçirildi, 1'i doktor 6 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 5'i tutuklandı.
ADIM ADIM İZLENDİLER
Antalya ve Alanya Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında; uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti olaylarının önlenmesi, suça konu malzemelerin şüpheliler ile yakalanmalarının sağlanması maksadıyla; saha araştırmaları ve analizler büyük bir titizlikle gerçekleştirildi. Şüpheliler teknik ve fiziki takiple izlendi, suç faaliyetleri tek tek delillendirildi.
ECZANE VE MUAYENEHANELER DE ARANDI
1 özel muayenehane, 2 eczane ve 1 araçta yapılan aramalarda yakalanan şüphelilerin; maddi menfaat karşılığında mevzuata aykırı şekilde reçete yazdıkları, anlaşmalı oldukları eczacılar aracılığıyla, renkli reçeteye tabi sentetik ecza haplarını bağımlı şahıslara sattıkları ve uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları tespit edildi.