Van-Erciş kara yolunda, sabah saatlerinde hafif ticari bir araç, bölgede devriye görevi icra eden jandarma aracına arkadan çarptı. Meydana gelen trafik kazasında 1 jandarma personeli şehit oldu, 3'ü jandarma personeli 5 kişi yaralandı.

Van-Erciş kara yolu üzerinde bulunan Kozluca Mahallesi civarında, seyir halinde devriye görevi yapan jandarma aracına arkadan gelen hafif ticari araç çarptı.

1 JANDARMA PERSONELİ ŞEHİT OLDU

Sabah saatlerinde meydana gelen kazada İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, kazada 1 jandarma personelinin şehit olduğu, 3'ü jandarma personeli 5 kişinin yaralandığı belirlendi.

Van'da feci kaza: 1 jandarma personeli şehit oldu, 5 kişi yaralandı

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Şehit olan jandarma personelinin Adana nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.

Van'da feci kaza: 1 jandarma personeli şehit oldu, 5 kişi yaralandı

Bir süre trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılması ve incelemelerin tamamlanmasının ardından geçişlere açıldı.

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