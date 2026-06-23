Van'da feci kaza: 1 jandarma personeli şehit oldu, 5 kişi yaralandı
Van-Erciş kara yolunda, sabah saatlerinde hafif ticari bir araç, bölgede devriye görevi icra eden jandarma aracına arkadan çarptı. Meydana gelen trafik kazasında 1 jandarma personeli şehit oldu, 3'ü jandarma personeli 5 kişi yaralandı.
Van-Erciş kara yolu üzerinde bulunan Kozluca Mahallesi civarında, seyir halinde devriye görevi yapan jandarma aracına arkadan gelen hafif ticari araç çarptı.
1 JANDARMA PERSONELİ ŞEHİT OLDU
Sabah saatlerinde meydana gelen kazada İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, kazada 1 jandarma personelinin şehit olduğu, 3'ü jandarma personeli 5 kişinin yaralandığı belirlendi.
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Şehit olan jandarma personelinin Adana nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.
Bir süre trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılması ve incelemelerin tamamlanmasının ardından geçişlere açıldı.