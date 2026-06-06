Dört şehrimizde yaşanan dört dram, Türkiye’de artan yalnızlıkların nasıl sonuç verdiğini gözler önüne serdi.

Edirne, Şırnak ve Düzce ve Gaziantep’ten dört ayrı ölüm haberi yürekleri yaktı.

Edirne’nin Barutluk Mahallesi, Mumhane Sokak’ta yalnız yaşayan 64 yaşındaki Hüseyin Esperli’den dokuz gündür haber alamayan komşuları, daireden koku gelmesi üzerine durumu yetkililere bildirdi. İtfaiye ekiplerinin kapıyı açmasıyla daireye giren sağlık görevlileri, Esperli’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Düzce Aziziye Mahallesi, 862. Sokak’taki apartmanın giriş katındaki daireden koku gelmesi üzerine polis ve itfaiye ekiplerine haber verildi. Kokunun yalnız yaşayan 68 yaşındaki Hüseyin Taraf’ın dairesinden geldiğini tespit eden ekipler eve girdi. Yapılan incelemede Taraf’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Emekli öğretmen olduğu öğrenilen Taraf’ın bayramın birinci günü komşularıyla bayramlaştıktan sonra bir daha görülmediği belirtildi.

Yalnızlık trajedisi! Dört ayrı şehirde dört farklı dram

Gaziantep’in İslâhiye ilçesi Erenler Mahallesi’nde yalnız yaşayan Süleyman Yaman’dan üç dört gündür haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Çilingir yardımıyla girilen evde Süleyman Yaman hareketsiz hâlde bulundu. Yapılan kontrollerde Yaman’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Şırnak merkez Yeni Mahalle’de ikamet eden bir hemşire evinde ölü bulundu. Şırnak Devlet Hastanesinde hemşire olarak görev yapan 28 yaşındaki F.Y, gece nöbetten sonra evine gitti. Sabah saatlerinde arkadaşlarının telefonlarına cevap vermemesi üzerine yaşadığı eve çilingir çağırıldı. F.Y. evin içerisinde kendini asmış bir şekilde bulundu.

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