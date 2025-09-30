Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Yangın ziline basılınca izdiham yaşandı: 15 öğrenci yaralandı

Yangın ziline basılınca izdiham yaşandı: 15 öğrenci yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Yangın ziline basılınca izdiham yaşandı: 15 öğrenci yaralandı
İZDİHAM, YANGIN, ÖĞRENCİ, YARALAMA, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kayseri'de bulunan Hikmet Kozan Ortaokulu'nda bir öğrenci yangın ziline bastı. Alarm sebebiyle okul merdivenlerinde izdiham yaşanırken, 15 öğrencinin yaralandığı bildirildi.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki Hikmet Kozan Ortaokulu'nda iddiaya göre bir öğrenci yangın ziline bastı. Zil sesini duyan öğrencilerin merdivenlerde oluşturduğu izdiham nedeniyle bazı öğrenciler yaralandı.

Yangın ziline basılınca izdiham yaşandı: 15 öğrenci yaralandı - 1. Resim

15 ÖĞRENCİ YARALANDI

İhbar üzerine okula polis, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi. Yaşanan izdihamda 15 öğrenci yaralanırken sağlık ekipleri tarafından bazıları ayakta tedavi edildi. Bazı öğrenciler ise ambulanslarla Kayseri Şehir Hastanesi ile Kayseri Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Yangın ziline basılınca izdiham yaşandı: 15 öğrenci yaralandı - 2. Resim

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Haberi alan öğrencilerin yakınları koşarak okula gelerek çocukların durumunu öğrenmeye çalıştı. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Pafos-Bayern Münih maçı saat kaçta, hangi kanalda, nereden izlenir? Karşılaşmanın canlı yayın bilgileri araştırılıyorBodo/Glimt - Tottenham maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Marmaray'da çocukların önünde Deniz Eroğlu'na yumruk atmıştı! Ekrem Dur'un cezası belli oldu - 3. SayfaMarmaray'daki yumruğun cezası belli olduMersin'de halatı kopan asansör genç anneyi canından etti - 3. SayfaAcı ölüm! İşe gitmek için evden çıkmıştı...İstanbul'da şüphelileri kovalayan polis aracı kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var - 3. Sayfaİstanbul'da şüphelileri kovalayan polis aracı kaza yaptı! Ölü ve yaralılar varSakarya'da 3 çocuk annesi Aysel Avcı günlerdir kayıptı... Önce telefonu sonra cansız bedeni bulundu - 3. Sayfa3 çocuk annesi Aysel Avcı günlerdir kayıptı...İstanbul'da ev basıp adam soyan bir grup Kütahya'da yakalandı - 3. Sayfaİstanbul'da ev basıp adam soyan bir grup Kütahya'da yakalandıSamsun'da acı kaza! Yolun karşısına geçmek isteyen iki kız arkadaş canından oldu - 3. SayfaSamsun'da acı kaza! Yolun karşısına geçmek isteyen iki kız arkadaş canından oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...