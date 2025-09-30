Yangın ziline basılınca izdiham yaşandı: 15 öğrenci yaralandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki Hikmet Kozan Ortaokulu'nda iddiaya göre bir öğrenci yangın ziline bastı. Zil sesini duyan öğrencilerin merdivenlerde oluşturduğu izdiham nedeniyle bazı öğrenciler yaralandı.

15 ÖĞRENCİ YARALANDI

İhbar üzerine okula polis, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi. Yaşanan izdihamda 15 öğrenci yaralanırken sağlık ekipleri tarafından bazıları ayakta tedavi edildi. Bazı öğrenciler ise ambulanslarla Kayseri Şehir Hastanesi ile Kayseri Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Haberi alan öğrencilerin yakınları koşarak okula gelerek çocukların durumunu öğrenmeye çalıştı. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.