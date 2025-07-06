Yangına karşı imece usulü mücadele! Köylülerden örnek çalışma, alevler söndürüldü

Burdur'da çıkan arazi yangınına karşı köylülerden örnek çalışma geldi. Büyükyaka köyü sakinleri, uyguladıkları imece usulü müdahale ile alevleri tarlalarına sıçramadan söndürdü.

Burdur'un Yeşilova ilçesi Büyükyaka köyünde çıkan arazi yangını, köylülerin traktörleriyle imece usulü müdahale etmesi sonucu diğer tarlalara sıçramadan söndürüldü.

YANGINI FARK EDEN SÖNDÜRMEK İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Yangın, öğle saatlerinde Yeşilova ilçesine bağlı Büyükyaka köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, köy ovasında yol kenarında bulunan ekin ekili arazide yangın çıktı.

Yangını fark eden köylüler, traktörleri ve su tankerleriyle hızla yangın alanına giderek söndürme çalışmalarına başladı.

İMECE USULÜ MÜCADELE, ALEVLER KISA SÜREDE SÖNDÜ

Bazı köylüler tankerlerdeki suyla yangına müdahale ederken, bazıları ise yanan alanın çevresini sürerek alevlerin diğer ekin tarlalarına ulaşmasını engelledi.

Köylülerin yaklaşık 25 traktör ve 1 greyder ile özverili müdahalesi sonucu yangın kısa sürede söndürülürken 6 dönüm arazinin yandığı öğrenildi.