Meclis’ten geçen yeni düzenleme ile alkol, sürat ve drift cezaları dudak uçuklatan seviyelere çıkarken yollar yine "pes" dedirten manzaralara sahne oldu.

ESMA ALTIN- Trafik canavarlarını caydıracak yasa 9 ay ertelemeden sonra Meclis’ten geçti. Cumhurbaşkanı onayını bekleyen kural ihlallerini yüzde 70’e varan oranda azaltacak yasa, aşırı sürat cezasını 30 bin liraya çıkarıyor ve 30 ila 90 gün ehliyete el konulmasını öngörüyor.

Ölüm ve yaralanmaları azaltmayı hedefleyen kanunda, alkollü araç kullanmanın cezası 700 liradan 25 bin liraya çıktı. Drift 140 bin, makas 90 bin lira oldu. Israrlı takip ve araçtan inene 180 bin lira ceza var. Tekrarlanan kırmızı ışık ihlaline ise 80 bin lira ceza kesilecek.

Yasa oylanırken yollar yine alkollü sürücülerle doluydu! Trafik Kanunu geçti canavarlar durmadı

GAZETECİLERE TÜKÜRDÜ

Aksaray’da 2,14 promil alkollü olduğu belirlenen 56 yaşındaki sürücü, uygulamada durduruldu. Araçtan indirilen Osman K. içki tenekesini bırakmayarak polis ve basın mensuplarının önünde içmeye devam etti. “Vallahi canım çok sıkkın” diyen sürücü, polis “Bırak” deyince “Sen mi verdin parasını?” karşılığını verdi. Gazetecilere de önce el salladı, ardından yüzlerine tükürdü. Sürücüye 11 bin 626 lira ceza kesilirken ehliyetine de altı ay el konuldu.

EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ DURMADI

Eskişehir’in Tepebaşı ilçesi Ömerağa Mahallesi’nde H.Ç. yönetimindeki aşırı süratli araç, direksiyon hâkimiyetinin kaybedilmesiyle kaldırıma çıktı. Beton duba ve bankı deviren otomobil, yaklaşık 50 metre ilerledikten sonra park hâlindeki minibüse, bankalara ayrılan alana, ATM’ye ve konteynerlere çarptı. Cadde ve kaldırımın boş olması muhtemel bir faciayı önledi. Kazada araçtaki iki kişi yaralanırken sürücünün daha önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu tespit edildi.

