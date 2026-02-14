Yasa oylanırken yollar yine alkollü sürücülerle doluydu! Trafik Kanunu geçti canavarlar durmadı
Meclis’ten geçen yeni düzenleme ile alkol, sürat ve drift cezaları dudak uçuklatan seviyelere çıkarken yollar yine "pes" dedirten manzaralara sahne oldu.
Dokuz ay ertelemenin ardından Meclis'ten geçen yeni trafik yasası, aşırı sürat ve alkollü araç kullanımı gibi ihlallere yüksek para cezaları ile ehliyet el koyma süreleri getirerek kural ihlallerini yüzde 70'e varan oranda azaltmayı hedefliyor.
- Yeni trafik yasası Meclis'ten geçerek Cumhurbaşkanı onayına sunuldu ve kural ihlallerini %70 azaltmayı hedefliyor.
- Aşırı sürat cezası 30 bin TL'ye çıkarıldı ve 30-90 gün ehliyete el konulması öngörülüyor.
- Alkollü araç kullanmanın cezası 25 bin TL'ye yükseltildi.
- Drift 140 bin, makas 90 bin, ısrarlı takip 180 bin ve tekrarlanan kırmızı ışık ihlali 80 bin lira olarak cezalandırılacak.
- Haberde, alkollü bir sürücünün gazetecilere tükürmesi ve ehliyetsiz bir sürücünün yaptığı kaza örnek olarak yer aldı.
ESMA ALTIN- Trafik canavarlarını caydıracak yasa 9 ay ertelemeden sonra Meclis’ten geçti. Cumhurbaşkanı onayını bekleyen kural ihlallerini yüzde 70’e varan oranda azaltacak yasa, aşırı sürat cezasını 30 bin liraya çıkarıyor ve 30 ila 90 gün ehliyete el konulmasını öngörüyor.
Ölüm ve yaralanmaları azaltmayı hedefleyen kanunda, alkollü araç kullanmanın cezası 700 liradan 25 bin liraya çıktı. Drift 140 bin, makas 90 bin lira oldu. Israrlı takip ve araçtan inene 180 bin lira ceza var. Tekrarlanan kırmızı ışık ihlaline ise 80 bin lira ceza kesilecek.
GAZETECİLERE TÜKÜRDÜ
Aksaray’da 2,14 promil alkollü olduğu belirlenen 56 yaşındaki sürücü, uygulamada durduruldu. Araçtan indirilen Osman K. içki tenekesini bırakmayarak polis ve basın mensuplarının önünde içmeye devam etti. “Vallahi canım çok sıkkın” diyen sürücü, polis “Bırak” deyince “Sen mi verdin parasını?” karşılığını verdi. Gazetecilere de önce el salladı, ardından yüzlerine tükürdü. Sürücüye 11 bin 626 lira ceza kesilirken ehliyetine de altı ay el konuldu.
EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ DURMADI
Eskişehir’in Tepebaşı ilçesi Ömerağa Mahallesi’nde H.Ç. yönetimindeki aşırı süratli araç, direksiyon hâkimiyetinin kaybedilmesiyle kaldırıma çıktı. Beton duba ve bankı deviren otomobil, yaklaşık 50 metre ilerledikten sonra park hâlindeki minibüse, bankalara ayrılan alana, ATM’ye ve konteynerlere çarptı. Cadde ve kaldırımın boş olması muhtemel bir faciayı önledi. Kazada araçtaki iki kişi yaralanırken sürücünün daha önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu tespit edildi.