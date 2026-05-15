Balıkesir'de yemek yediği mekanda, açılan ateş sonucu yaralanan araştırma görevlisi Semih Kaçmaz, hayatını kaybetmişti. 1 ay gibi kısa sürede iddianame hazırlanırken, mahkeme 2 sanığa müebbet hapis cezası verdi.

17 Nisan 2026 günü Balıkesir Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde görevli araştırma görevlisi Semih Kaçmaz, bir yemek işletmesinde bulunduğu sırada motosikletli iki şahsın silahlı saldırısına uğramıştı.

Kurukafa maskeli saldırganların çevreye rastgele ateş açması sonucu ağır yaralanan Semih Kaçmaz, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

1 HAFTADA İDDİANAME HAZIRLANDI

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma, titiz ve hızlı bir çalışma neticesinde olaydan sadece bir hafta sonra, 24 Nisan 2026 tarihinde tamamlanarak iddianameye dönüştürüldü. Balıkesir 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen dosya ile yargılama süreci vakit kaybedilmeksizin başlatıldı.

Yemek yerken öldürülmüştü! Akademisyenin katillerine 26 günde müebbet verildi

MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLDİ

Balıkesir 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşması 13 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleştirildi. Mahkeme heyeti, sanıklar T.K. ve A.S. hakkında maktul Semih Kaçmaz'a yönelik "Kasten Öldürme" suçundan ayrı ayrı müebbet hapis cezasına hükmetti.

Ayrıca sanıklar, olay yerinde bulunan işletme sahibi M.G.'ye yönelik eylemleri nedeniyle de "Kasten Öldürmeye Teşebbüs" suçundan 12'şer yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bu karar, Türk yargı sisteminde soruşturma ve kovuşturma aşamalarının toplamda bir aydan kısa bir sürede tamamlanması açısından bir örnek teşkil ediyor.

