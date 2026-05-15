Bursa'da seyir halindeki yolcu otobüsünün şoförünün uyuduğu ve bu sebeple direksiyon hakimiyetini kaybettiği iddia edildi. Bariyere çarparak lastiğini patlatan otobüste muavin, kopan kapıdan düşerek yaralandı.

Karacabey-Bursa yolu Harmanlı sapağında yolcu otobüsünün şoförünün seyir halindeyken uyuduğu iddia edildi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden şoför, bariyerlere vurarak aracın lastiğini patlattı.

Yolcu otobüsünün lastiği patladı! Muavin kopan kapıdan aşağı uçtu

MUAVİN KOPAN KAPIDAN DÜŞTÜ

Kaza sonrası kopan kapıdan düşen muavin ise yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Diğer yolcuların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

