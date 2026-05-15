İhlas Haber Ajansı
Yolcu otobüsünün lastiği patladı! Muavin kopan kapıdan aşağı uçtu
Bursa'da seyir halindeki yolcu otobüsünün şoförünün uyuduğu ve bu sebeple direksiyon hakimiyetini kaybettiği iddia edildi. Bariyere çarparak lastiğini patlatan otobüste muavin, kopan kapıdan düşerek yaralandı.
Özetle
Kaydet
3. Sayfa az önce
Karacabey-Bursa yolu Harmanlı sapağında yolcu otobüsünün şoförünün uyuması sonucu kaza meydana geldi.
- Yolcu otobüsünün şoförünün seyir halindeyken uyuduğu iddia edildi.
- Direksiyon hakimiyetini kaybeden şoför, bariyerlere vurarak aracın lastiğini patlattı.
- Kaza sonrası kopan kapıdan düşen muavin yaralandı.
- Diğer yolcuların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
- Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Karacabey-Bursa yolu Harmanlı sapağında yolcu otobüsünün şoförünün seyir halindeyken uyuduğu iddia edildi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden şoför, bariyerlere vurarak aracın lastiğini patlattı.
MUAVİN KOPAN KAPIDAN DÜŞTÜ
Kaza sonrası kopan kapıdan düşen muavin ise yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Diğer yolcuların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR