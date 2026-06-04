Anadolu Ajansı
Yolcuları kurtardı, kendi öldü! Genç yaşta kalbine yenik düştü
Ordu'da dolmuş şoförlüğü yapan Cantürk Topal, yolcularını aldıktan kısa süre sonra direksiyon başında kalp krizi geçirdi. Bariyerlere çarparak aracı durdurabilen 38 yaşındaki sürücü, facianın önüne geçti. Hastaneye kaldırılan talihsiz adam kurtarılamadı.
Acı olay Ulubey ilçesinde meydana geldi. 52 M 0504 plakalı dolmuşun şoförü Cantürk Topal (38), yolcularını aldıktan bir süre sonra rahatsızlandı.
BARİYERLERE ÇARPARAK DOLMUŞU DURDURDU
Topal, Çatallı Mahallesi mevkisinde bariyerlere çarparak dolmuşu durdurdu. Yolcuların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kalp krizi geçirdiği belirlenen ve ilk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü, kaldırıldığı Ulubey Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.
Öte yandan kaza sırasında yolcuların bulunduğu dolmuşta yaralanan olmazken, araç ise çekici yardımıyla kaldırıldı.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR