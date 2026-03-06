Sadakataşı Derneği tarafından Bulgaristan’ın başkenti Sofya’nın Orlandovtsi bölgesinde projelendirilen Yılmazer Ailesi Prefabrik Mescidi bölgede bulunan dernek ekibi tarafından ibadete açıldı.

Ramazan çalışmaları kapsamına Bulgaristan’da bulunan Sadakataşı ekibi mescit açılışı gerçekleştirdi. Dernek ekibi yardımların devamında bölgede kumanya dağıtımları gerçekleştirip iftar sofraları kurdu.

RAMAZAN YARDIMLARI

Dernek ekibi, Sofya’da Osmanlı döneminden kalma Kadı Seyfullah Efendi Camii’nde gerçekleştirdiği dağıtımlarda 250 aileye Ramazan kumanyası ulaştırdı. Yardım çalışmalarının devamında Sadakataşı ekibi Aytos bölgesinde bulunan Sultan Bayezid Veli Camii ve Yılmazer Ailesi Mescidinde kurulan iftar sofralarında yüzlerce kişiyle bir araya geldi.

Sadakataşı Bulgaristan’da mescit açılışı gerçekleştirdi

YILMAZER AİLESİ MESCİDİ

Sadakataşı tarafından Bulgaristan’ın başkenti Sofya’nın Orlandovtsi bölgesinde yaşayan Müslümanlar için projelendirilen Yılmazer Ailesi Prefabrik Mescidi ibadete açıldı. Açılışı yapılan mescit ile bölgede yaşayan Müslümanların 25 yıllık ibadethane sorunu çözülmüş oldu. Mescit 150 m² alan üzerine inşa edildi. Mescidin içerisinde wc ve şadırvan bulunuyor. Mescidin açılış programına Bulgaristan Baş Müftüsü Dr. Mustafa Hacı Aliş, Bulgaristan Yüksek İslam Şurası Başkanı Vedat Sabri Ahmet, T.C. Filibe Başkonsolosluğu Sosyal İşler Ateşesi Mehmet Kahvecioğlu, Sofya Müftüsü Mehmet Beyhan, Sadakataşı Genel Sekreteri Faruk Şenel, Sadakataşı Başkan Yardımcısı Cevdet Hasbal ve bölge halkı katılım sağladı.

‘‘25 YIL HAYAL ETTİĞİM BİR MESCİT’’

Açılış programında konuşma yapan Vedat Sabri Ahmet; ‘‘Bugün hakikaten büyük bir bayram yaşıyoruz. Hem Ramazan sevincini hem de Orlandovtsi semtinde en azından benim 25 yıldır hayal ettiğim bir mescidin açılış sevincini yaşıyoruz. Cenabı Allah’a bu sevinci bizlere yaşattığı için ve birlikte paylaştığımız için hamdüsenalar olsun.’’ İfadelerini kullandı. Dernek Genel Sekreteri Faruk Şenel ise yaptığı konuşmada ‘‘Biz Sadakataşı Derneği olarak kurulduğumuz 2009 yılından itibaren bu bölgede, Bulgaristan bölgesinde siz değerli kardeşlerimizle, Başmüftülüğümüzün önderliğinde elimizden geldiği kadar çalışma yapmaya gayret ediyoruz. Bu kapsamda da bugün bu mescidi tamamlamanın gururunu yaşıyoruz’’ dedi.

Destek olmak için;



Sadakataşı’nın Ramazan çalışmalarına destek olmak için www.sadakatasi.org.tr adresi üzerinden bağış yapabilirsiniz. RAMAZAN yazıp 2989’a sms göndererek 50 TL destek olabilirsiniz. Detaylı bilgi için 0216 614 04 61 numaralı telefon üzerinden dernek yetkilileriyle irtibata geçebilirsiniz.

