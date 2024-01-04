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    Aşka Düşman'ın İnci'si Buse Meral kimdir? Buse Meral Kaç yaşında aslen nerelidir?

    TV8 ekranlarında yayın hayatına başlayan Aşka Düşman dizisinde İnci karakterini oynayan Buse Meral merak edildi. Seyirci tarafından aratılan Aşka Düşman'ın İnci'si Buse Meral kimdir? Buse Meral Kaç yaşında aslen nerelidir?

    Aşka Düşman&#039;ın İnci&#039;si Buse Meral kimdir? Buse Meral Kaç yaşında aslen nerelidir?
    Biyografi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Başrollerini Nazan Kesal, Buse Meral ve Cem Yiğit Üzümoğlu'nun paylaştığı dizide İnci karakterini Buse Meral oynuyor. Dizi de annesinin kurallarına karşı çıkıp aşık olan İnci'yi çok zor günler bekliyor. 3 kızı olan Bahriye, çocuklarını erkeklerden uzak tutarak kendi ayakları üzerinde yaşamalarını sağlar. Ancak İnci'nin kasabaya gelen doktar Uygar'a aşık olması dengeleri bozar. Dizi Perşembe Akşamları TV 8 ekranlarında 20:00'de oynayacak. 

    AŞKA DÜŞMAN İNCİ KİMDİR?

    Yaşadığı zorluklar nedeniyle erkeklerden uzak duran Bahriye kızlarını da öyle yetiştirir. Annelerine düşkün olan Feraset, Mahur ve İnci'de sürekli erkeklerden uzak kaldı. Ancak bir gün İnci ablasının aramasıyla hayatı değişir ve Uygar doktorlar tanışır. Aşka karşı kendini kapatan uygar ise belki bir gün Mahur ile mantık evliliği yapmayı planlarken İnci'yi görür görmez aşık olur. Mahur ve Bahriye'nin planları bozulurken Uygar ve İnci aşklarını yaşayabilecek mi?

    Aşka Düşman'ın İnci'si Buse Meral kimdir? Buse Meral Kaç yaşında aslen nerelidir?

    BUSE MERAL KİMDİR?

    25 Temmuz 1999'da İstanbul'da doğar. Buse Meral daha çocuk yaşlarda oyunculuk deneyimi yaşar. Lise öğrenimini Mareşal Fevzi Çakmak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde tamamladı. 2018 yılında Ege'nin Hamsisi dizisiyle izleyenlerin karşısına çıkan genç oyuncu, gösterdiği performansla ilgi odağı oldu. Başarılı oyuncu birçok markanın reklamlarında yer alarak oyunculuk serüvenine devam etti. Lise hayatını İstanbul'da tamamlayan Buse Meral, Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuarı Tiyatro Bölümü öğrencisi olan genç oyuncu, eğitim hayatını sürdürüyor. Vermem Seni Ellere adlı Karadeniz dizisinde Zeliş karakterine hayat veren Meral, Destan dizisinde Sırma karakterini canlandırmıştı. Sırma karakteriyle ilgi odağı olan genç oyuncu, birçok dizide yer aldı.

    Düzenleyen:  - Biyografi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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    Haberler > Biyografi > Aşka Düşman'ın İnci'si Buse Meral kimdir? Buse Meral Kaç yaşında aslen nerelidir?
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