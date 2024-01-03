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    Kekmundo Kerem Akyol kimdir? Kekmundo sosyal medyada neden eleştirildi? Kekmundo Zara markası bağlantısı

    Sosyal medyada otostop çekerek Türkiye'yi sonrada sosyal medyada kazandıklarıyla dünyayı gezen kullanıcı Kekmundo gündem oldu. Kekmundo'nun sosyal medyadan Zara markasını mi paylaştı. Peki Kekmundo Kerem Akyol kimdir? Kekmundo sosyal medyada neden eleştirildi? Kekmundo Zara markası bağlantısı

    Kekmundo Kerem Akyol kimdir? Kekmundo sosyal medyada neden eleştirildi? Kekmundo Zara markası bağlantısı
    Biyografi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Kekmundo kullanıcı adıyla Instagram ve Yotube gibi kanallarda popüler olan Kerem Akyol, hayatı yaşa sloganıyla fenomen haline geldi. 2 yıl önce aniden tüm Türkiye'yi gezmeye başlayan Kekmundo, bunu otostop çekerek her yeri gezdi. Ardından ise ufak ufak yurt dışına çıkan Kekmundo, hiç bir gündemle ilgilenmediğini her defasında sosyal medya hesabından duyurdu. Ancak bu kez çizgiyi aştı. 

    KEKMUNDO SOSYAL MEDYADA NEDEN ELEŞTİRİLDİ? ZARA MARKASI 

    Kerem Akyol nam-ı diğer Kekmundo, bir kaç gündür sosyal medyada Zara markasına ait hırkaları paylaştı. Bunun ardından takipçileri ve diğer sosyal medya kullanıcıları Kekmundo'yu sert bir şekilde eleştirdi. Tüm dünyanın ayağa kalktığı İsrail'in Filistin'e yönelik yaptığı katliamlara karşı İsrail'e destek evrdiğini açıklayan Zara  bir de son yaptığı kefenli koleksiyonlada desteğini açıkça belirtmişti.

    Kekmundo Kerem Akyol kimdir? Kekmundo sosyal medyada neden eleştirildi? Kekmundo Zara markası bağlantısı

    Bunun üzerine Amerika, Fransa, İtalya ve Avusturalya gibi ülkeler başta olmak üzere Türkiye'de de Zara boykot edildi. Edilmeye devam ediyor. Ancak 298 bin takipçili sosyal medya hesabında paylaşım yapan Kekmundo, anlaşmalı olmazsa da tercih ettiği hırkaların Zara olduğunu belirten linkler paylaştı. Bunun üzerine sosyal medya ayağa kalktı. 

    KEKMUNDO KİMDİR?

    Gerçek adı Kerem Akyol olan Kekmundo, 21 yaşında. Uçak Teknisyenliği bölümünden mezun olduktan sonra Medipol Üniversitesi’nde Uluslararası Ticaret Finans Bölümü kazandı. Okul okurken aynı zamanda çağrı merkezinde çalışan Kekmundo, üniversiteyi 2. sınıfında bıraktı. Peki Kekmundo ne demek? Kerem Akyol bir videosunda çevresinin kendisine Kek dediği Mundo ise İspanyolca Dünya anlamına geliyor. Bunları birleştirerek hedefini çizdiğini söylemişti. 

     

    Düzenleyen:  - Biyografi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Haberler > Biyografi > Kekmundo Kerem Akyol kimdir? Kekmundo sosyal medyada neden eleştirildi? Kekmundo Zara markası bağlantısı
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