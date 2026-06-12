Anadolu’nun kadim mirası Roma’nın kalbinde yeniden hayat buldu. Kolezyum’da açılan “Troya ve Roma” sergisi, Türkiye’den taşınan 221 eser ve Troya Atı replikasıyla büyük ilgi görürken, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy kültürel diplomasi hamlelerinin yeni uluslararası sergilerle süreceğini açıkladı.

MURAT ÖZTEKİN- İtalya’nın başkenti Roma’daki en önemli kültür sahnelerinden biri olan Kolezyum’da, Türkiye’den taşınan eserlerle “Troya ve Roma: Antik Akdeniz Mitleri, Efsaneleri ve Hikâyeleri” sergisi açıldı.

Ülkemizdeki 19 müzeden seçilen 221 eserin yer aldığı sergide 50 eser ise ilk defa ziyaretçilerle buluştu. Troya Atı replikasıyla birlikte Anadolu’nun binlerce yıllık kültürel mirası, Roma’nın kalbinde dünya kamuoyuna sunuldu.

221 tarihi eser Kolezyumda: Troya, Romanın kalbine taşındı

Burada konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Troya’nın insanlık tarihinin güçlü anlatılarından biri olarak bugün dünyanın en önemli kültür merkezlerinden birinde yeniden hayat bulduğunu söyledi.

Troya sergisinin geçtiğimiz sene yine Kolezyum’da açılan Göbeklitepe sergisinin yakaladığı başarıyı sürdüreceğine inandığını belirten Ersoy, bu tür uluslararası faaliyetlerin yalnızca kültürel görünürlüğe değil, Türkiye’nin kültür turizmine ve uluslararası tanıtımına da katkılar sunduğunu vurguladı. Ersoy, Danimarka, İngiltere, İtalya ve ABD’de benzeri yeni sergiler planlandıklarını da açıkladı.

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