Binlerce Lübnanlı aile, yetkililerin güneye doğru gitmemeleri uyarılarına rağmen İsrail ile varılan ateşkesin ardından evlerine dönme umuduyla geri dönmeye başladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan ile 10 günlük geçici ateşkesi kabul ettiğini belirterek, İsrail güçlerinin Lübnan topraklarından geri çekilmeyeceğini açıklamıştı. Lübnan yerel saatiyle 00.00 itibarıyla yürürlüğe giren ateşkesin ardından buldozerler ve iş makineleri geçişleri onardı.

Çatışmalar nedeniyle yerinden edilmiş binlerce Lübnanlı aile, yetkililerin güneye doğru gitmemeleri uyarılarına rağmen evlerine dönme umuduyla yola koyuldu. Yollar onarılır onarılmaz, geniş çaplı yıkıma rağmen insanlar köylerine ve kasabalarına geri dönmeye başladılar.

YOLLARDA UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU Lübnan'ın güneyine giden ana otoyolda uzun kuyruklar oluşturan aileler, araçlarına yükledikleri eşyalarla birlikte evlerine ülkenin güneyine doğru hareket etti.

Lübnanlı onlarca aile, İsrail’in hedef alarak yıkıma neden olduğu Lübnan’ın güneyinin ülkenin geri kalanına bağlayan son köprü olan Qasmiyeh Köprüsü'nde yapılan onarımın ardından köprüden geçerek yollarına devam etti.

