Türkiye’nin önde gelen gayrimenkul projelerinden Türkerler Çiftçi Towers için hazırlanan “İstanbul ve Fazlası” konseptli reklam filmi, ulusal televizyon kanallarında yayına başladı. HANN Partners imzası taşıyan reklam filminin yönetmenliğini Fatih Kafes üstlenirken, seslendirme ise tiyatro ve seslendirme sanatçısı Adnan Biricik tarafından gerçekleştirildi. Filmin büyük kısmı AI destekli platformlar üzerinden, yüksek gerçeklik oluşturulmak üzere gerçek mekanlarla birleştirilerek geliştirildi.

Reklam filmi; İstanbul’un alışılagelmiş güzelliklerine referans verirken, Türkerler Çiftçi Towers’ın sunduğu hayatı bu tanımların ötesine konumlandırıyor. Şehrin ritmi, enerjisi ve ikonik unsurları üzerinden ilerleyen anlatı; izleyiciyi, “İstanbul’da yaşamak” fikrini yeniden düşünmeye davet ediyor.

Filmin kreatif yaklaşımında; güçlü bir sinematografi dili, yalın ama etkili bir metin kurgusu ve duygusal bağ kuran bir anlatım öne çıkıyor. “İstanbul ve Fazlası” söylemi, yalnızca bir lokasyon avantajını değil; ayrıcalıklı bir hayat biçimini, erişilebilir lüksü ve hazır bir hayatı işaret ediyor.

Kampanya kapsamında hazırlanan reklam filminde ayrıca, projede hayatın başladığına ve dairelerin hemen teslim avantajına da vurgu yapılıyor. Bu yönüyle film, yalnızca bir marka algısı oluşturmakla kalmayıp, doğrudan aksiyon çağrısı yapan güçlü bir iletişim aracı olarak konumlanıyor.

Reklam çalışması, stratejik iletişim yaklaşımı ve kreatif geliştirme süreciyle HANN Partners imzası taşıyor. Ajans, proje için geliştirdiği iletişim dilinde; İstanbul’un simgesel değerlerini yeniden yorumlayarak, Türkerler Çiftçi Towers’ı şehirde ayrıcalıklı bir hayatın yeni referans noktası olarak konumlandırmayı hedefliyor.

“İstanbul ve Fazlası” kampanyası; televizyonun yanı sıra dijital platformlar ve İstanbul’un açık hava mecralarında da yaygın bir şekilde yerini aldı.

Firma: Türkerler GYO

Marka: Türkerler Çiftçi Towers

Kampanya: İstanbul ve Fazlası

Reklam Ajansı: HANN Partners

Mecra: TV, Dijital, Açıkhava

Yönetmen: Fatih Kafes

Seslendirme: Adnan Biricik

