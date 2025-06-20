Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > 200 isyancı ordu üssünü bastı! Afrika ülkesinde ortalık karıştı

200 isyancı ordu üssünü bastı! Afrika ülkesinde ortalık karıştı

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
200 isyancı ordu üssünü bastı! Afrika ülkesinde ortalık karıştı
Nijer, İsyan, Ordu, Saldırı, Terörizm, Paralı Asker, Çatışma, Mali, Sahel, Haber
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Nijer’in batısındaki Mali sınırı yakınlarında bulunan bir ordu üssü, motosikletli 200'den fazla silahlı saldırgan tarafından hedef alındı. Nijer Savunma Bakanlığı, saldırganları “paralı askerler” olarak tanımlarken, çıkan çatışmada "onlarca teröristin" öldürüldüğünü bildirdi.

Nijer’in batısındaki Mali sınırı yakınlarında bulunan Banibangou kasabasındaki bir ordu üssü, motosikletli 200'den fazla silahlı saldırgan tarafından hedef alındı. Nijer Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, saldırıda en az 34 asker hayatını kaybetti, 14 asker de yaralandı.

200 isyancı ordu üssünü bastı! Afrika ülkesinde ortalık karıştı - 1. Resim

ONLARCASI ÖLDÜRÜLDÜ

BBC'den edinilen bilgilere göre, Nijer Savunma Bakanlığı, saldırganları “paralı askerler” olarak tanımlarken, çıkan çatışmada "onlarca teröristin" öldürüldüğünü bildirdi.

Bakanlık, Banibangou'da saldırganları bulmak için arama operasyonlarının sürdüğünü belirtti.

Açıklamada, “19 Haziran Perşembe günü, sekiz araç ve 200’den fazla motosikletle gelen yüzlerce paralı askerin Banibangou kasabasına karşı korkakça ve barbarca bir saldırı düzenlediği” ifade edildi.

DEAŞ BAĞLANTILI GRUPLARIN TERÖR EYLEMLERİ

Saldırı, Nijer, Mali ve Burkina Faso’nun kesişim noktasına yakın olan bölgede gerçekleşti. Bu üç ülke, DEAŞ bağlantılı silahlı grupların saldırılarına sık sık maruz kalıyor.

Nijer'deki askeri yönetim, 2023 yılında seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Bazoum’u darbeyle görevden uzaklaştırmış ve ardından ülkedeki Fransız ve ABD askerlerini sınır dışı etmişti. Cunta yönetimi, Batı ile bağları azaltırken güvenlik iş birliği için Rusya ve Türkiye gibi alternatif ülkelere yöneldi.

Nijer, Mali ve Burkina Faso, Sahel bölgesindeki isyancı tehditlere karşı ortak bir ittifak kurmuş durumda.

Kaynak: Dış Haberler

İncirlik Hava Üssü'nde balistik füze uyarısı! Yanlış alarm harekete geçirdiİran'da 5.1 büyüklüğünde deprem!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
ABD büyükelçisinin, BM Güvenlik Konseyi'ndeki "İsrail" sözleri gündem oldu! Dili sürçtü, gerçeği itiraf etti - DünyaABD büyükelçisinin "İsrail" sözleri gündem olduİran'da 5.1 büyüklüğünde deprem! - Dünyaİran'da 5.1 büyüklüğünde deprem!Cenevre'de kritik toplantı! İran yeşil ışık yaktı - DünyaCenevre'de kritik toplantı: İran yeşil ışık yaktı!İran'dan casus avı! Son tarihi verdiler: O zamana kadar teslim olun - Dünyaİran'dan casus avı! Teslim olmaları için tarih verildiAvrupalı bakandan çarpıcı sözler: NATO'nun artık var olma nedeni kalmadı - Dünya"NATO'nun artık var olma nedeni kalmadı"Uzun bir savaşa hazır olun! "Zor günler bizi bekliyor" diyerek duyurdu - Dünyaİsrail Genelkurmay başkanından itiraf dolu sözler
Sonraki Haber Yükleniyor...