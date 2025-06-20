200 isyancı ordu üssünü bastı! Afrika ülkesinde ortalık karıştı

Nijer’in batısındaki Mali sınırı yakınlarında bulunan bir ordu üssü, motosikletli 200'den fazla silahlı saldırgan tarafından hedef alındı. Nijer Savunma Bakanlığı, saldırganları “paralı askerler” olarak tanımlarken, çıkan çatışmada "onlarca teröristin" öldürüldüğünü bildirdi.

Nijer’in batısındaki Mali sınırı yakınlarında bulunan Banibangou kasabasındaki bir ordu üssü, motosikletli 200'den fazla silahlı saldırgan tarafından hedef alındı. Nijer Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, saldırıda en az 34 asker hayatını kaybetti, 14 asker de yaralandı.

ONLARCASI ÖLDÜRÜLDÜ

BBC'den edinilen bilgilere göre, Nijer Savunma Bakanlığı, saldırganları “paralı askerler” olarak tanımlarken, çıkan çatışmada "onlarca teröristin" öldürüldüğünü bildirdi.

Bakanlık, Banibangou'da saldırganları bulmak için arama operasyonlarının sürdüğünü belirtti.

Açıklamada, “19 Haziran Perşembe günü, sekiz araç ve 200’den fazla motosikletle gelen yüzlerce paralı askerin Banibangou kasabasına karşı korkakça ve barbarca bir saldırı düzenlediği” ifade edildi.

DEAŞ BAĞLANTILI GRUPLARIN TERÖR EYLEMLERİ

Saldırı, Nijer, Mali ve Burkina Faso’nun kesişim noktasına yakın olan bölgede gerçekleşti. Bu üç ülke, DEAŞ bağlantılı silahlı grupların saldırılarına sık sık maruz kalıyor.

Nijer'deki askeri yönetim, 2023 yılında seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Bazoum’u darbeyle görevden uzaklaştırmış ve ardından ülkedeki Fransız ve ABD askerlerini sınır dışı etmişti. Cunta yönetimi, Batı ile bağları azaltırken güvenlik iş birliği için Rusya ve Türkiye gibi alternatif ülkelere yöneldi.

Nijer, Mali ve Burkina Faso, Sahel bölgesindeki isyancı tehditlere karşı ortak bir ittifak kurmuş durumda.