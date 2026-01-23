ABD’de yaşayan bir kadın, 2024'te kaybettiği köpeği klonlamak için 50 bin dolar (2.1 milyon TL) harcadı. 11 ay süren, üç başarısız denemenin ardından dünyaya gelen klon köpeğine kavuşan kadın kararından pişman olduğunu ve hayal kırıklığına uğradığını söyledi.

ABD’nin California eyaletinde yaşayan 48 yaşındaki Venessa Johnson, Shih Tzu cinsi köpeği Oliver’ı 2024 yılında kaybettikten sonra yaşadığı tarifsiz acıyla başa çıkmak için sıra dışı bir yola başvurdu. Köpeğini klonlatan Johhson, bu süreç için tam 50 bin dolar (2.1 milyon TL) harcadı.

İngiliz DailyMail gazetesine konuşan Johnson, Oliver'a olan özlemiyle aldığı karardan pişman olduğunu söyledi.

2.1 milyon lira harcadı, 11 ay bekledi! Ölen köpeğini klonlatan kadın pişman oldu

11 AY VE ÜÇ BAŞARISIZ GİRİŞİM

Oliver'ın böbrek yetmezliğinden ölümünün ardından, yasıyla başa çıkmaya çalışırken bir klonlama ilanıyla karşılaşan Johnson "Kararı verdiğimde, kederim hafifledi. Oliver’ın bir parçasıyla yeni bir şansa sahip olma ihtimali bana tutunacak bir şey verdi" dedi. Ancak Johnson, klonlama sürecinin kendisini duygusal olarak çok yıprattığını söyledi.

Johnson’ın belirttiğine göre Oliver'ı klonlamak üç deneme gerektirdi ve her başarısızlık, Johnson için büyük bir hayal kırıklığı oldu. Toplam 11 ay süren sancılı bekleyişin ardından nihayet bir yavru doğdu. Johnson, yavruğu köpeğin adını Ollie koydu. Fakat bu noktada büyük bir farkındalık yaşadı.

KARARINDAN PİŞMAN OLDU



Johnson, Ollie dünyaya geldiğinde kendisini Oliver'ı klonlamaya karar verdiği zamankinden çok farklı bir duygusal durumda bulduğunu belirterek, "Geriye dönüp baktığımda, yasımın daha ileri bir aşamasını bekleseydim, muhtemelen onu klonlamazdım. Bir barınağa gider, hayat tarzıma bir yavru köpekten daha kolay uyum sağlayacak yaşlı bir köpek sahiplenirdim” ifadelerini kullandı.

KLONLAMA ELEŞTİRİLERİNE CEVAP VERDİ

Johnson, bir canı klonlamak yerine bir barınaktan köpek sahiplenmesi gerektiğini söyleyen eleştirilere de cevap verdi. Yıllardır barınaklarda gönüllü olduğunu, bağış yaptığını belirterek, "Klonlanmış bir köpeğe sahip olmam bu taahhüdümü değiştirmiyor. İnsanları rahatsız eden, hayvanlara yardım etme fikri değil, harcanan para miktarı" dedi.

Son olarak, diğer yas tutanlara seslenen Johnson, kimsenin keder anında aceleci kararlar vermemesi gerektiğini vurgulayarak şunları ifade etti:

"İnsanların bu hikayeden almasını umduğum şey, kendilerine yas tutma izni vermeleri gerektiği… Yas tutma izni, o bağı küçümsemeden onurlandırma izni ve sevginin bir evcil hayvan gittiğinde yok olmadığını, sadece şekil değiştirdiğini anlamak için insanlar kendilerine izin vermeli."

