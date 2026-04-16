İtalya’nın Napoli kentinde maskeli ve silahlı soyguncular, bir banka şubesini basarak 25 kişiyi rehin aldı. Onlarca kiralık kasayı boşaltan soyguncular, kazdıkları tünelle kanalizasyon şebekesine girerek izlerini kaybettirdi.

İtalya’nın Napoli kentinde film senaryolarını aratmayan bir banka soygununu yaşandı. Fransız bankası Credit Agricole’un bir şubesine giren maskeli üç soyguncu, içerideki müşteri ve çalışanları iki saat boyunca rehin tuttuktan sonra gizli bir tünel üzerinden kaçmayı başardı.

25 KİŞİ İKİ SAAT BOYUNCA REHİN KALDI

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre olay, yerel saatle 11:30 sularında gerçekleşti. En az birinin silahlı olduğu belirlenen üç maskeli şahıs, banka şubesine girerek içerideki 25 kişiyi rehin aldı. İhbar üzerine olay yerine gelen güvenlik güçleri binanın çevresini kordon altına alırken, içerideki rehineler için gergin bir bekleyiş başladı.

Napoli Valisi Michele di Bari yaptığı resmi açıklamada, polisin hızlı müdahalesi sonucunda tüm rehinelerin saat 13:30 itibarıyla yara almadan kurtarıldığını duyurdu.

KANALİZASYONA AÇILAN GİZLİ TÜNEL

Polis ekipleri içeri girdiğinde, soyguncuların bankada olmadığı anlaşıldı. Yapılan incelemelerde, hırsızların bankanın içinden kanalizasyon şebekesine bağlanan özel bir tünel kazdıkları ve bu yolu kullanarak kaçtıkları tespit edildi.

ZARARIN BOYUTU BİLİNMİYOR

Soyguncuların bankadaki onlarca kiralık kasayı patlatarak boşalttığı öğrenildi. Çalınan değerli eşya ve nakit paranın toplam değeri hakkında ise henüz net bir bilgi yok. Emniyet yetkilileri, "Kiralık kasaların içinde ne olduğunu yalnızca sahipleri biliyor, bu yüzden zarar tespiti zaman alacak" açıklamasında bulundu.

GENİŞ ÇAPLI OPERASYON BAŞLATILDI

Kaçan zanlıları yakalamak için bölgede geniş çaplı bir operasyon başlatıldı. Aralarında eğitimli köpeklerin de bulunduğu yaklaşık 40 polis memuru, kanalizasyon çıkışlarını ve çevre sokakları didik didik arıyor.

Olay yeri inceleme ekipleri ise bankada ve tünel girişinde parmak izi çalışmalarını sürdürüyor.

