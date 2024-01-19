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    3. Dünya Savaşı'nı önleyen isim: Stanislav Petrov

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    26 Eylül 1983 günü 3. Dünya Savaşı’nı ABD’den Sovyetler’e doğru gelen nükleer saldırıyı üstlerine bildirmeyerek önleyen adamın Hikayesi Türkiye Gazetesi YouTube kanalında…

    3. Dünya Savaşı&#039;nı önleyen isim: Stanislav Petrov
    Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    26 Eylül 1983 günü büyük bir dönüm noktası olan o olay yaşandı. Stanislav Petrov, Sovyet Hava Kuvvetleri'nde bir yarbaydı. Görevi belliydi: Radarlara yakalanan nükleer bir füze saldırısı olursa üstlerine bildirecekti. Böylece Sovyetler Birliği, olası herhangi bir durumda karşı nükleer saldırıya geçecekti. Yani 3. Dünya Savaşını başlatabilecek bir iş yapıyordu.

     

    Saatler Gece yarısına doğru gelirken radarlara yakalanan bir sinyal Petrov'u endişelendirdi. ABD'den Sovyetler Birliği'ne doğru 5 adet füze geliyordu...Radarlardan gelen uyarının güvenilirlik seviyesi oldukça yüksekti.

    Bu sinyallere göre ABD'den Sovyetler'e doğru nükleer bir saldırı vardı. Stanislav Petrov'un yapması gereken tek bir hamle vardı: Gelen bu uyarıyı üstlerine bildirmek. Lâkin Stanislav Petrov, böyle bir şey yapmadı. Nöbetçi subayı aradı ve sistemde bir arıza olduğunu söyledi. Dakikalar geçtikten sonra Petrov'un dediğinin doğruluğu kesinleşti.

    Gerçekten de bir saldırı olmadı ve Petrov, doğru bir hamleyle büyük bir savaşı tek başına durdurmuş oldu.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Haberler > Dünya > 3. Dünya Savaşı'nı önleyen isim: Stanislav Petrov
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