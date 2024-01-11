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    44 yıllık pardon! Suçsuz hapse 25 milyon dolar tazminat ödenecek

    Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    ABD'de 1976 yılında cinsel istismar suçlamasıyla 44 yıl hapis yatan siyahi Ronnie Long'un masum olduğu ortaya çıktı. 'Suçsuz mahkumiyet' yaşayan Long'a 25 milyon dolar tazminat ödenecek.

    44 yıllık pardon! Suçsuz hapse 25 milyon dolar tazminat ödenecek
    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde 54 yaşında bir kadına cinsel istismar suçlamasıyla 44 yıl hapis yatan siyahi Ronnie Long'un suçsuz olduğu ortaya çıktı.

    ABD Temyiz Mahkemesi Yargıcı Stephanie Thacker, konu hakkında yapılan ifşaatlar sonucu "polisin maddi delilleri kasıtlı sakladığının anlaşılmasının ardından" 27 Ağustos 2020'de Long'un mahkumiyetinin iptal edildiğini belirtti.

    44 yıllık pardon! Suçsuz hapse 25 milyon dolar tazminat ödenecek

    25 MİLYON DOLAR TAZMİNAT ÖDENECEK

    Haksız yere, 44 yıl 3 ay 17 gün hapis yatan Long'un avukatları, anlaşmaya varılan rakamı (25 milyon dolar) ülke çapındaki en büyük "haksız mahkumiyet tazminatlarından biri" olarak nitelendirdi.

    Long'un tazminat davası açtığı Concord Şehir Meclisinden yapılan yazılı açıklamada, "Concord şehri, önceki şehir çalışanlarının Long'un haksız mahkumiyetine yol açan önemli hataları ve kasıtlı suiistimallerinin sorumluluğunu kabul ediyor" ifadesine yer verildi. Açıklamada, "Bay Long ve ailesine onlardan alınan her şeyi tam olarak geri verecek hiçbir önlem olmasa da, bu anlaşma aracılığıyla geçmişteki yanlışları düzeltmek ve sorumluluğu üstlenmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz" denildi.

    NE OLMUŞTU?

    ABD medyasında yer alan bilgilere göre, 68 yaşında olan Long, 1976'da, 21 yaşındayken, "beyaz bir kadına cinsel istismar ve hırsızlıkla" suçlanmış ve tamamı beyazlardan oluşan jüri kararıyla iki kez ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.

     

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    AbdHapis
    Haberler > Dünya > 44 yıllık pardon! Suçsuz hapse 25 milyon dolar tazminat ödenecek
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