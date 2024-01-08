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    5 bin metrede kapısı kopmuştu! Sabıkalı uçaklar 1 ay önce uyarılmış

    ABD Federal Havacılık İdaresinin 2019’da iki defa düşen, geçtiğimiz günlerde de gövdesi kopan Boeing 737 Max 9’larla ilgili Boeing firmasını uyardığı ortaya çıktı.

    5 bin metrede kapısı kopmuştu! Sabıkalı uçaklar 1 ay önce uyarılmış
    Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Alaska Hava Yollarına ait Boeing 737 Max 9 uçağı, kalkışından 35 dakika sonra, bir pencereyi de içine alan gövde parçasının kopmasının ardından Portland’a acil iniş yapmış, 171 yolcu ve 6 mürettebat ölümden dönmüştü. Olayın ardından ABD Federal Havacılık Kurumu, Boeing 737 Max 9 tipi uçakların tamamının incelemeye alınmasını istedi. Boeing, kurumun kararını desteklediklerini ve yardıma hazır olduklarını kaydetti.

    İKİ KAZADA 346 KAYIP

    Boeing’in 737 Max serisi 2019 yılında beş ay arayla iki büyük kaza ile gündeme gelmişti. Endonezya ve Etiyopya’da düşen uçaklarda 346 kişi hayatını kaybetmişti. Bu iki kaza sonrası dünya çapında 737 Max uçaklarına uçuş yasağı uygulanmıştı. Araştırmacılar, her iki kazada da uçakların burnunu aşağı doğru çeken arızalı MCAS sistemi sensörlerin sorumlu olduğunu rapor etmişti.

    Boeing, 737 MAX tipi uçakların MCAS yazılımını güncellemişti. Dünyadaki hava yolu şirketleri, bu kazalar sonrası Boeing 737 MAX uçakların uçuşunu durdurmuştu. Şirket, milyarca dolar zarara uğrarken, çok sayıda kazazede yakınınca dava edilmişti. Boeing 737 Max, bir dizi güvenlik sorunu ve soruşturmanın ardından “tarihin en çok incelenen uçağı” olarak kayıtlara geçti. ABD Federal Havacılık İdaresi, geçen ay hava yollarına, uçuş kumanda yüzeylerinde gevşek cıvata olması ihtimali nedeniyle Max modellerini denetimden geçirme çağrısı yapmıştı.

    THY 5 UÇAĞINI SEFERDEN ÇEKTİ

    Türk Hava Yolları (THY), filosundaki 5 “Boeing 737 MAX 9” tipi uçağını seferden çektiğini duyurdu. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün “Olaydaki teknik inceleme süreci tamamlanıp, otoritelerce talep edilen tedbirler alınana kadar THY, filosundaki 5 uçağı operasyondan çekme kararı almıştır” dedi.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    UçakBoeing
    Haberler > Dünya > 5 bin metrede kapısı kopmuştu! Sabıkalı uçaklar 1 ay önce uyarılmış
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