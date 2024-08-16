51 dolarlık bağışa 'vatana ihanet' dediler! 12 yıl hapis yatacak

Rusya, Ukrayna'ya destek veren bir hayır kurumuna 51 dolar bağışlayan Ksenia Khavana'yı 'vatana ihanet' suçundan 12 yıl hapse mahkum etti.

ABD-Rusya çifte vatandaşı Ksenia Khavana, Ukrayna'ya yardım eden bir yardım kuruluşuna yaklaşık 51 dolar (1.700 TL) bağışta bulunduğu gerekçesiyle Rus mahkemesinde 'vatana ihanetten' suçlu bulundu ve 12 yıl hapse mahkûm edildi.

SUÇUNU KABUL ETTİ

Rus yetkililer tarafından kızlık soyadı Ksenia Karelina olarak tanımlanan Khavana'nın, Şubat ayında Ural Dağları'ndaki Yekaterinburg kentinde tutuklandığı ve geçen hafta kapalı bir duruşmada suçunu kabul ettiği bildirildi.

EVLENİP LOS ANGELES'A YERLEŞTİ

33 yaşındaki eski balet Khavana'nın, bir Amerikalıyla evlenip Los Angeles'a taşındıktan sonra ABD vatandaşlığı aldığı bildirildi. Khavana, ailesini ziyaret etmek için Rusya'ya geri döndüğünde gözaltına alındı.

15 DOLARLIK BAĞIŞ BAŞINI YAKTI

Ocak ayında Yekaterinburg'a vardığında telefonuna el konulduğu ve polisin telefonda bağışa dair kanıt bulduğu bildirildi. Planlanan ayrılışından kısa bir süre önce, küçük çaplı holiganlık suçlamalarıyla 15 gün hapis cezasına çarptırıldı ve ardından vatana ihanetle suçlandı.

Rusya Federal Güvenlik Servisi, Khavana'nın "Ukraynalı kuruluşlardan birinin çıkarları doğrultusunda proaktif olarak para topladığını ve bu paranın daha sonra Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için taktik tıbbi malzeme, ekipman, silah ve mühimmat satın almak için kullanıldığını" öne sürdü.

KARARI TEMYİZE GÖTÜRECEKLER

Avukatı Mikhail Mushailov, Khavana'nın fonları transfer etmekten suçlu olduğunu kabul ettiğini ancak paranın "Rusya karşıtı eylemler" için kullanılacağının farkında olmadığını söyledi. Avukat, kararı temyize götürmeyi planladıklarını belirtti.