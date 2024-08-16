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51 dolarlık bağışa 'vatana ihanet' dediler! 12 yıl hapis yatacak

Düzenleyen: / Kaynak: Associated Press, Euronews
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Dünya Haberleri  / Associated Press, Euronews

Rusya, Ukrayna'ya destek veren bir hayır kurumuna 51 dolar bağışlayan Ksenia Khavana'yı 'vatana ihanet' suçundan 12 yıl hapse mahkum etti.

ABD-Rusya çifte vatandaşı Ksenia Khavana, Ukrayna'ya yardım eden bir yardım kuruluşuna yaklaşık 51 dolar (1.700 TL) bağışta bulunduğu gerekçesiyle Rus mahkemesinde 'vatana ihanetten' suçlu bulundu ve 12 yıl hapse mahkûm edildi.

51 dolarlık bağışa 'vatana ihanet dediler! 12 yıl hapis yatacak - 1. Resim

SUÇUNU KABUL ETTİ

Rus yetkililer tarafından kızlık soyadı Ksenia Karelina olarak tanımlanan Khavana'nın, Şubat ayında Ural Dağları'ndaki Yekaterinburg kentinde tutuklandığı ve geçen hafta kapalı bir duruşmada suçunu kabul ettiği bildirildi.

51 dolarlık bağışa 'vatana ihanet dediler! 12 yıl hapis yatacak - 2. Resim

EVLENİP LOS ANGELES'A YERLEŞTİ

33 yaşındaki eski balet Khavana'nın, bir Amerikalıyla evlenip Los Angeles'a taşındıktan sonra ABD vatandaşlığı aldığı bildirildi. Khavana, ailesini ziyaret etmek için Rusya'ya geri döndüğünde gözaltına alındı.

51 dolarlık bağışa 'vatana ihanet dediler! 12 yıl hapis yatacak - 3. Resim

15 DOLARLIK BAĞIŞ BAŞINI YAKTI

Ocak ayında Yekaterinburg'a vardığında telefonuna el konulduğu ve polisin telefonda bağışa dair kanıt bulduğu bildirildi. Planlanan ayrılışından kısa bir süre önce, küçük çaplı holiganlık suçlamalarıyla 15 gün hapis cezasına çarptırıldı ve ardından vatana ihanetle suçlandı.

51 dolarlık bağışa 'vatana ihanet dediler! 12 yıl hapis yatacak - 4. Resim

Rusya Federal Güvenlik Servisi, Khavana'nın "Ukraynalı kuruluşlardan birinin çıkarları doğrultusunda proaktif olarak para topladığını ve bu paranın daha sonra Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için taktik tıbbi malzeme, ekipman, silah ve mühimmat satın almak için kullanıldığını" öne sürdü.

51 dolarlık bağışa 'vatana ihanet dediler! 12 yıl hapis yatacak - 5. Resim

KARARI TEMYİZE GÖTÜRECEKLER

Avukatı Mikhail Mushailov, Khavana'nın fonları transfer etmekten suçlu olduğunu kabul ettiğini ancak paranın "Rusya karşıtı eylemler" için kullanılacağının farkında olmadığını söyledi. Avukat, kararı temyize götürmeyi planladıklarını belirtti.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Associated Press, Euronews
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