Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Belçika’nın başkenti Brüksel’de yapılacak zirvede, AB ve İngiltere arasında yaklaşık 1,5 yıldır devam eden Brexit müzakerelerinde sağlanan ilerleme değerlendirilecek. Zirvede, AB üyesi ülke liderlerinin, 585 sayfalık “ayrılık anlaşmasına” imza atması ve İngiltere ile AB arasında gelecekte inşa edilecek ilişkiyi belirleyecek “siyasi deklarasyonu” da onaylaması bekleniyor. Ancak İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, anlaşmanın imzalanmasının ertelenebileceğini ileri sürdü. AB ve İngiltere’nin Cebelitarık’ın hukuki statüsüne ilişkin verdikleri garantinin yeterli olmadığını söyleyen Sanchez “Cebelitarık için talep ettiğimiz garantilere henüz sahip değiliz. Mevcut durumda olduğu hâliyle veto kararımız sürüyor” dedi. Anlaşmanın 184. maddesindeki “siyasi deklarasyon” ve “gelecekteki ilişkiler” ifadelerinin Cebelitarık ile ilgili müzakerelerin AB ve İngiltere arasında yürütüleceği şeklinde anlaşılabileceğine dikkati çeken İspanyol hükûmeti yetkilileri, yarımada ile ilgili müzakerelerin sadece İngiltere ve İspanya arasında yürütülebileceğinin açıklığa kavuşmasını şart koşuyor. Brexit anlaşmasının onayı için 27 AB ülkesinin çoğunluğunun (AB halkının en az yüzde 65’ine denk gelen en az 20 ülkenin evet oyu) yeterli olacak ancak anlaşmayla birlikte oylanacak “siyasi deklarasyon” için oy birliği gerekiyor.