Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Irak Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Seyfettin Bedir, ülkenin birçok kentinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve fırtınalarda ölenlerin sayısı 21 kişiye ulaştığını ve 180 kişinin de yaralandığını açıkladı. Irak’ta yaklaşık 4 gündür devam eden aralıksız sağanak yağışlar başta Selahattin iline bağlı Şırgat ilçesi olmak üzere birçok yerleşim bölgesinin sular altında kalmasına neden oldu. Birçok sayıda ev sular altında kalırken binlerce aile evsiz kaldı. Büyük maddi hasarlara neden olan sellerde binlerce hayvan telef olduğu açıklandı.