Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Washington Post gazetesi, Trump yönetiminin Cemal Kaşıkçı cinayetini örtbas etme çabalarının kendi partisindeki Cumhuriyetçi senatörleri bile rahatsız ettiğini yazdı. Merkezî İstihbarat Teşkilatı (CIA) Başkanı Gina Haspel’in, Kaşıkçı cinayeti kayıtları için bilgilendirmek üzere çağırıldığı Senato’daki kapalı oturuma katılımının Beyaz Saray tarafından engellenmesinin senatörler tarafından “öfke” ve “üzüntü” ile karşılandığı belirtildi. Trump’ın partisinden Arizona Senatörü Jeff Flake’in Haspel’in toplantıya katılmaması sebebiyle “hüsrana uğradığı”, Trump ile genelde uyumlu bir çizgi izleyen Güney Carolina Senatörü Lindsey O. Graham’ın da Haspel Senato’da ifade verene kadar “geçmesi zorunlu kanunlar konusunda oy kullanmayacağı” tehdidinde bulunduğu kaydedildi.



“KONTROL DIŞI PRENS VAR”

Senato Dış ilişkiler Komitesi Başkanı Tennessee Cumhuriyetçi Senatörü Bob Corker da “Kontrol dışı olan bir Veliaht Prens var; Katar’ı ablukaya alan, Lübnan Başbakanı’nı tutuklayan, gazeteci öldüren kesin bir delil olup olmadığı soruluyor, zannetmiyorum ki onun sorumlu olduğuna inanmayan bir kimse olmasın” değerlendirmesinde bulundu.



“AMERİKAN ÇIKARLARI KORUNMALI”

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Savunma Bakanı James Mattis tarafından Senatoda yapılan bilgilendirme toplantısının ardından konuşan Cumhuriyetçilerin önemli isimlerinden Temsilciler Meclisi Başkanı Paul Ryan, “Realpolitik çok önemlidir fakat ahlaki bir tutarlılık ve faillerin sorumlu tutulması durumunda realpolitik işe yarar” dedi. ABD’nin değerlerini koruyarak Kaşıkçı cinayeti sürecini ele alması gerektiğine vurgu yapan Ryan “Bunu yaparak da Amerikan menfaatleri korunabilir” dedi.

MANAFORT'A AF GELİYOR

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya’nın ABD seçimlerine müdahale ettiği yönündeki iddiaları soruşturan Özel Savcı Robert Mueller tarafından yürütülen soruşturmada suçlu bulunan Paul Manafort’u affedebileceğini duyurdu. New York Times gazetesinin Manafort’un Mueller soruşturmasıyla iş birliğini kabul etmeden önce Trump’ın avukatlarıyla görüştüğünü iddia etmesinin üzerine yorum yapan Trump, af ihtimalinin masada olduğunu dile getirdi.

RİYAD 15 MİLYAR DOLARLIK SİLAH ALACAK

Suud gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesinin ardından Suudi Arabistan’a uygulanacak müeyyide münakaşaları devam ederken ABD, Suudi Arabistan’a 15 milyar dolar değerinde füze savunma sistemi satışı gerçekleştirecek. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Suudi Arabistan ve ABD’nin gerçekleştirdiği yoğun çalışma sonrasında Suudi Arabistan’ın ABD’li Lockheed Martin şirketinden 15 milyar dolarlık füze savunma sistemi satın alacağını duyurdu. Açıklamada, pazartesi imzalanan belgeler kapsamında Suudi Arabistan’ın 44 Yüksek İrtifalı Hava Savunma Sistemi (THAAD) bataryası ve diğer teçhizat satın alacağı kaydedildi. Anlaşma için ABD Başkanı Donald Trump ile Suudi Arabistan Kralı Selman’ın çok sayıda telefon görüşmesi gerçekleştirdiği kaydedildi.