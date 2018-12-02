Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Donald Trump, muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesinden dolayı suçlanan Suudi Arabistan Veliaht Prens’i korumaya devam ederken, ABD Merkezi Haberalma Teşkilatının (CIA) Başkan Trump gibi düşünmediği iddia edildi. Washington Post gazetesinde yer alan ve CIA’nın gizli bir değerlendirmesine dayandırdığı haberinde, Prens Selman’ın Kaşıkçı’nın ekim ayında ölümünden önceki ve sonraki saatlerde, cinayeti işleyen ekibi denetleyen çok yakın bir danışmanına en az 11 mesaj gönderdiği yazıldı. Gazete, bu mesajlar arasında “muhtemelen öldürme emrini” vermiş olabileceği ileri sürüldü. CIA’nın değerlendirmesinde, Suud Prens’in ayrıca Ağustos 2017’de, yakınındaki isimlere, Kaşıkçı’yı Suudi Arabistan’a dönmeye ikna etme çabalarının başarılı olmaması hâlinde “Onu, Suudi Arabistan’ın dışında (yurt dışında) yemleyip, bir şeyler ayarlayabiliriz” dediği de iddia edilerek, Veliaht Prens’in Kaşıkçı planından önceden haberdar olduğu çıkarımı yapıldı.



KAHTANİ’YE GÖNDERDİ

CIA belgesine göre, Prens Muhammed tarafından elektronik mesajlar danışmanı Suud el-Kahtani’ye gönderildi. Kahtani’nin, Kaşıkçı’yı öldüren 15 kişilik ekibi denetlediği ve aynı zamanda da ekibin İstanbul’daki lideriyle doğrudan iletişim hâlinde olduğu öne sürülen belgede, Selman ile Kahtani arasındaki mesajların içeriğinin bilinmediği belirtildi. Belgede, mesajların hangi biçimde gönderildiği bilgisi de paylaşılmadı. CIA tarafından yapılan bu son derece gizli değerlendirmede, Kaşıkçı’yı öldürmek için gönderilen ekibin, Selman’ın Kraliyet Muhafızlarındaki en üst güvenlik birimlerince ve Kahtani’nin başında olduğu, Suud Kraliyeti’nin basın işlerinin yürütüldüğü birim içinde toplandığı ifade edildi. Belgede, söz konusu ekibin, Selman’ın izni olmadan operasyonu yürütmesinin çok muhtemel olmadığı yorumunda bulunuldu.



PRENS’TEN İZİN ALDI

2015’ten bu yana Prens Selman’ın, “Kahtani ve Basın İşleri ve Araştırma Merkezine (CSMARC), muhaliflerini yurt içinde ve yurt dışında, “bazen şiddete başvurarak hedef almalarını emrettiğinin” ileri sürüldüğü belgede, Kahtani’nin, “2015’te diğer hassas operasyonları sürdürürken, Prens’in iznini açıkça talep ettiği” aktarıldı. Suud el-Kahtani, özellikle Veliaht Prens’in göreve gelmesiyle oluşan Suudi Arabistan’ın yeni politikalarını benimseyen önemli kişilerden biri olarak biliniyor.