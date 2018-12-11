Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya Başkanlık Sarayı Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Rusya’nın Venezuela’ya savaş uçakları göndermesi ile alakalı yaptığı yorumu kınadı. Peskov, Pompeo’nun, “Rusya ve Venezuela halkı bunun şu sebeple olduğunu anlamalı: iki yozlaşmış hükümet kamu fonlarını savuruyor ve kendi halkları acı çekerken özgürlük ve bağımsızlığı ayaklar altına alıyor” ifadeleri için, “Bunu tamamen uygunsuz olarak görüyoruz” dedi.

Rusya Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, 2 Tu-160 stratejik savaş uçağı, An-124 ağır nakliye uçağı ve Il-62 uzun menzilli yolcu uçağını Venezuela’ya gönderdiğini duyurmuştu