Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eski İngiltere Başbakan Tony Blair’in “Yeni bir Brexit referandumuna hazırlıklı olmak lazım” sözlerine, İngiltere Başbakanı Therasa May cevap verdi. Geçtiğimiz hafta Brüksel’de yaptığı temaslar hakkında İngiliz parlamentosuna bilgi veren May “Yeni bir referandum siyasetimizin bütünlüğüne telafisi zor bir hasar verir ve büyük ihtimalle bizi daha ileriye taşımaz. Başka bir referandum yaparak İngiliz halkının bize karşı inançlarının zayıflamasına izin vermeyin” ifadelerini kullandı. Milletvekillerine “Ülkeyi şu an daha fazla bölecek yeni bir oylamaya karşı birleştirmek için çalışmalıyız” sözleriyle çağrıda bulunan May, Blair’i Brexit sürecini baltalamakla itham etti ve Blair’in başka bir referanduma destek vermesini bir zamanlar yer aldığı ofise hakaret olarak değerlendirdi.

Tony Blair ve eski milletvekillerinden John Major, Brexit konusunda ileriye dönük bir plan üzerinde anlaşılamazsa yeni bir referandum çağrısında bulunuyor. Blair geçtiğimiz hafta sürece ilişkin yaptığı açıklamada, May’in pek çok milletvekilinin muhalefetine rağmen anlaşma üzerindeki kararlığını takdir etmekle beraber, konuyu daha fazla kazmanın bir anlamı olmadığını söylemişti. Blair “Dağınıklık içerisindeki hükûmetle 30 ay süren müzakerelerin ardından, diğer seçeneklerin tükenmesi durumunda son sözü halka vermek mantıksal bir sonuç ortaya çıkaracaktır” ifadelerini kullanmıştı.