Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

OSMAN SAĞIRLI

Türkiye, Fırat’ın doğusuna operasyona hazırlanırken ABD’den sürpriz adımlar peş peşe geliyor. ABD Başkanı Donald Trump, DEAŞ’ı yendiklerini belirterek Suriye’den çekilmenin sinyallerini verdi. Dakikalar sonra Beyaz Saray’dan “Çekilme başladı” açıklaması geldi. Trump’ın ABD askerlerine “tamamen ve hızla çekilin” talimatı verdiği açıklandı. Dışişleri yönetimi de operasyona katılmayıp lojistik destek veren personelinin de 24 saat içinde çekileceğini duyurdu. ABD’nin ülkedeki 2 bin askerinin çekilme takvimi ise 60 ila 100 gün olarak ifade edildi.

Daha önce Başkan Donald Trump’ın bu tür kararlarına genelde karşı çıkan ABD Savunma Bakanlığı’ndan (Pentagon) ise tepki gelmedi. Pentagon, “Askerin dönüşü başladı ancak DEAŞ’a karşı savaş bitmedi” dedi.



İLGİNÇ ZAMANLAMA

Başkan Trump’ın bu kararı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından aldığı ifade edildi. Kararın ayrıca İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin Ankara ziyaretinden bir gün önce açıklanması dikkat çekti.

Geçtiğimiz hafta terör örgütü DEAŞ’ın ömrünün 30 gün kaldığını söyleyen Trump, dün Twitter üzerinden yaptığı açıklamada “Başkanlığım süresince Suriye’de olmamızın tek sebebi DEAŞ’tı. DEAŞ’ı yendik” ifadesini kullandı.

Washington’ın kararı, bölgedeki terör örgütü PKK/YPG’yi panikletti. Örgüt, “ABD Suriye’de uzun süre kalacağını açıklamıştı, bu 180 derece dönüş” sözleriyle yaşadığı şoku dışa vurdu.

İngiltere Savunma Bakan Yardımcısı Tobias Elwood ise, Trump’ın tweetine ilişkin, “Kesinlikle katılmıyorum, tehdit hâlâ canlı” dedi.

Rusya’dan ise karara ilişkin peş peşe açıklamalar geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, “Türkiye-Suriye sınırındaki gerginlik, ABD’nin buradaki yasa dışı askerî varlığı yüzünden hızlı bir şekilde tırmanabilir” diye konuştu.

Rusya Savunma ve Güvenlik Komitesi Başkan Yardımcısı Frants Klintseviç ise “ABD’nin Suriye’den tümüyle çekileceğine inanmıyoruz” dedi. Rusya Dışişleri Bakanlığı daha sonraki açıklamasında da “Suriye’de siyasi çözüme ulaşma ihtimali arttı” görüşünü dile getirdi.

İsrail Başbakanı Netanyahu da konuya ilişkin şunları söyledi: “Trump, Suriye’deki güçlerini çekme niyetinde olduğunu bana söyledi. ABD yönetimi bölgedeki etkilerini göstermek için başka yollara sahip olduğunu açıkça belirtti.”

SDG DE BİTİYOR

ABD’nin bu kararı Suriye’de DEAŞ’a karşı mücadele ettiği gerekçesiyle PYD/PKK’nın ana grubunu oluşturduğu SDG’nin de (Suriye Demokratik Güçleri) sonu anlamına geliyor. Ankara’nın, kararlı tutumu sonrası, kelime oyunu ile üretilen terör örgütü, 16 Ekim 2015’te 13 silahlı örgütün bir araya getirilmesiyle oluşturuldu. ABD’den büyük destek gören çatı örgütün içinde, PKK’nın silahlı kolu YPG, kadın kolu YPJ, El-Sanadid Güçleri, Süryani Askeri Meclisi, Burkan el-Fırat, Liva Tuvar el-Rakka, Kuzey Güneşi Tugayı, Selçuk Tugayı, El Cezire Tugayları, Kürt Cephesi, Ceyş-ul Tuvar, Tahrir Tugayı ve Liva 99 Muşat bulunuyor.